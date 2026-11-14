Tecnologia e conhecimento em irrigação de pastagens impulsionam nova fase da produção leiteira em Rondônia

Por Wania Ressutti

Publicada em 14/11/2026 às 10h18

Mais tecnologia no campo, pastagens produtivas durante mais tempo e profissionais preparados para orientar quem vive da atividade leiteira. É com essa perspectiva que Rondônia avança no fortalecimento da bovinocultura leiteira, apostando na qualificação técnica e na modernização dos sistemas de produção.

De 9 a 13 de novembro, o Centro de Treinamento da Emater-RO (Centrer-RO), em Ouro Preto do Oeste, recebeu o 3º Curso de Capacitação Técnica do Projeto Consultec Leite, com foco no planejamento e na implantação de sistemas de irrigação de pastagens. A iniciativa reúne técnicos da extensão rural em uma experiência que vai além da sala de aula: os participantes acompanham e executam, na prática, a implantação de um módulo de pastagem irrigada.

Promovido pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), o treinamento é ministrado pelo engenheiro agrônomo João Rosseto Ribeiro Júnior, de uma empresa de serviços de agronomia e consultoria agropecuária e coordenado pela médica veterinária Gilvânia Carvalho, responsável pela área de Produção Animal da Emater-RO e pelo Programa Consultec Leite. O objetivo é preparar os extensionistas para avaliar as condições de cada propriedade e orientar os produtores sobre a adoção de tecnologias que possam tornar a produção mais eficiente e rentável.

REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

O curso também representa o primeiro passo de um projeto de revitalização da unidade didática de produção de leite a pasto do Centrer-RO. A estrutura, que vinha apresentando produção inexpressiva e estava há quase 16 anos sem investimentos significativos, começa a receber intervenções para recuperar sua capacidade produtiva e ampliar sua função como espaço de formação e difusão de tecnologias.

De acordo com a médica veterinária Gilvânia Carvalho, a implantação do sistema de irrigação é o ponto de partida de uma série de melhorias planejadas para a unidade. “Estamos iniciando a implantação de um módulo de pastagem irrigada, que faz parte de um projeto maior de revitalização da nossa unidade didática de produção de leite a pasto. A proposta é que esse espaço volte a cumprir seu verdadeiro propósito, que é potencializar a capacitação dos técnicos e também funcionar como uma unidade tecnológica, aberta à visitação e ao treinamento de produtores rurais e estudantes”, explica.

A ideia é que os profissionais aprendam na prática aquilo que posteriormente irão recomendar aos produtores. Para isso, o sistema implantado utiliza tecnologia israelense de irrigação localizada, com equipamentos modernos que permitem demonstrar o funcionamento e as possibilidades de aplicação da técnica. “Não queremos que o técnico conheça a tecnologia apenas na teoria. É importante que ele acompanhe a implantação, entenda o funcionamento do sistema e tenha condições de orientar o produtor com segurança”, destaca Gilvânia.

Além da implantação da irrigação, o projeto prevê investimentos na recuperação das pastagens, adequação e modernização da sala de ordenha e outras melhorias na estrutura de produção leiteira do Centro de Treinamento.

MAIS EFICIÊNCIA, ALIMENTO E PRODUTIVIDADE

Na bovinocultura leiteira, a alimentação representa um dos principais componentes do custo de produção. Por isso, garantir pastagens de qualidade e maior regularidade na oferta de forragem é um desafio permanente para os produtores.

A irrigação, quando planejada e manejada corretamente, pode contribuir para reduzir os efeitos dos períodos de estiagem sobre o desenvolvimento das pastagens, melhorar o aproveitamento da área e favorecer a oferta de alimento ao rebanho ao longo do ano. Durante a capacitação, os técnicos também conhecem soluções de irrigação localizada de alta precisão, como o gotejamento e o gotejamento subsuperficial, tecnologias que permitem maior controle na aplicação da água e exigem planejamento adequado para garantir eficiência e viabilidade econômica.

O conhecimento adquirido será importante para que os extensionistas possam avaliar as características das propriedades, a disponibilidade de água, os custos de implantação e as condições de manejo antes de recomendar a adoção dos sistemas.

FORTALECIMENTO DA CADEIA DO LEITE

A iniciativa acompanha a política do governo de Rondônia de fortalecimento da agricultura familiar e valorização da produção agropecuária. A modernização da atividade leiteira passa não apenas pela aquisição de equipamentos, mas também pela formação de profissionais e pela transferência de conhecimentos capazes de gerar resultados dentro das propriedades.

Para o governador Marcos Rocha, Rondônia tem uma importante vocação para a produção agropecuária, e fortalecer a cadeia do leite significa valorizar milhares de famílias que encontram nessa atividade seu sustento. “O objtivo é incentivar a inovação, ampliar o acesso à assistência técnica e criar condições para que o produtor tenha mais produtividade, renda e qualidade de vida”, pontuou.

O diretor-presidente da Emater-RO, Alessandro Pedralli da Silva, a revitalização do Centro de Treinamento e a qualificação dos técnicos fazem parte de uma estratégia para aproximar cada vez mais a instituição das necessidades dos produtores. “Queremos uma Emater-RO cada vez mais preparada para acompanhar as transformações do setor agropecuário, por isso estamos investindo na recuperação das estruturas, na capacitação dos profissionais e na demonstração de tecnologias que possam ser aplicadas nas propriedades rurais”, ressalta.

UNIDADE DE TREINAMENTO E REFERÊNCIA PARA O PRODUTOR

Com a revitalização, o Centro de Treinamento da Emater-RO (Centrer) deverá ampliar sua atuação como espaço de demonstração de tecnologias e formação profissional. A intenção é que produtores rurais possam conhecer de perto os sistemas implantados, acompanhar os resultados e avaliar a possibilidade de adotar soluções semelhantes em suas propriedades.

Mais do que capacitar profissionais e modernizar uma unidade de produção, a iniciativa busca fazer com que o conhecimento e a tecnologia cheguem a quem está na ponta: o produtor rural. A expectativa é que as experiências desenvolvidas no Centrer-RO sejam multiplicadas nas propriedades de Rondônia, contribuindo para uma atividade leiteira mais produtiva, rentável e sustentável.