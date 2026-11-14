Nova associação une produtores e processadores de açaí em Porto Velho

Por SEBRAE-RO

Publicada em 14/11/2026 às 10h09

APROAÇAÍ é oficialmente criada com apoio do Sebrae e da Vigilância Sanitária Municipal para fortalecer a cadeia produtiva do açaí em Porto Velho

A cadeia produtiva do açaí de Porto Velho acaba de alcançar um importante marco para seu desenvolvimento. Foi protocolado em cartório o estatuto de constituição da Associação dos Produtores e Processadores de Açaí de Porto Velho (APROAÇAÍ), entidade criada para representar oficialmente produtores, batedores e processadores de açaí da capital e região.

A formalização da associação ocorreu durante a assembleia de fundação, ocasião em que também foi eleita a primeira diretoria da entidade. A nova gestão terá como missão conduzir a estruturação institucional da APROAÇAÍ, promover a adesão de novos associados e executar as ações previstas no planejamento estratégico elaborado para os próximos meses.

Foram eleitos para a diretoria o presidente Levi de Deus, a secretária Camila da Silva e a tesoureira Solange da Costa. O Conselho Fiscal será composto por Maria Lúcia, Marcos Brasil e Valcilene Ferreira, tendo Cristina Nunes como suplente.

A criação da APROAÇAÍ contou com o apoio do Sebrae em Rondônia, por meio do programa Cidade Empreendedora, em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal. Durante o processo, os empreendedores receberam consultoria especializada para elaboração do estatuto social, construção do planejamento estratégico e definição do plano de trabalho da associação, garantindo uma base sólida para o início das atividades.

Segundo o consultor do Sebrae, Otelo Castellani Neto, a constituição da entidade representa um avanço significativo para o setor. “O início da APROAÇAÍ é o primeiro degrau nessa caminhada, mas significa um gigantesco passo para toda a cadeia do açaí de Porto Velho e região”, destacou.

Para o diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com o fortalecimento dos pequenos negócios e com a valorização de produtos que fazem parte da identidade econômica e cultural do estado. “O açaí é um tesouro do nosso estado e precisa ser valorizado. Nós estamos cumprindo nosso papel institucional de apoiar o pequeno negócio, que é a mola propulsora da economia”, afirmou.

O presidente eleito da APROAÇAÍ, Levi de Deus, destacou que a união da categoria será fundamental para ampliar oportunidades e conquistar novos avanços. “A partir de agora, de forma organizada, com muita união, os açaizeiros buscarão parcerias públicas e privadas para fortalecer a categoria”, disse.

Durante a assembleia, o fiscal da Vigilância Sanitária Municipal, Eleildon Mendes, reforçou a importância da regularização dos empreendimentos e da adoção de boas práticas de manipulação de alimentos, contribuindo para a segurança alimentar da população e para a valorização dos profissionais que atuam em conformidade com as normas sanitárias.

A expectativa é que a associação amplie o acesso dos empreendedores a capacitações, assistência técnica, crédito, compras coletivas e políticas públicas voltadas ao fortalecimento da cadeia produtiva do açaí. Com a entidade oficialmente constituída, o setor passa a contar com uma representação organizada para defender interesses comuns, promover melhorias na qualidade do produto e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

Empreendedores que atuam na produção, processamento ou comercialização de açaí em Porto Velho e região e desejam integrar a associação podem procurar a diretoria da APROAÇAÍ para obter informações sobre filiação, documentação necessária e benefícios oferecidos aos associados. A entidade já inicia suas atividades aberta à entrada de novos membros comprometidos com o fortalecimento da categoria e com a valorização do açaí rondoniense.