Ji-Paraná passa a oferecer exame auditivo que antes exigia viagem a Porto Velho

Por Natália Penha Pessoa

Publicada em 14/11/2026 às 11h10

Bebês que ainda não sabem falar também podem precisar de uma investigação mais detalhada da audição. Em Ji-Paraná, um novo equipamento permite fazer essa avaliação sem que o paciente precise dizer ou demonstrar que está ouvindo. O exame, que antes exigia encaminhamento a Porto Velho, passa a estar disponível no Centro Especializado em Reabilitação (CER).

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), entregou o primeiro aparelho BERA da rede municipal. Adquirido com recursos de emenda parlamentar do senador Jaime Bagattoli (PL), o equipamento amplia o atendimento e evita que pacientes e acompanhantes precisem viajar até a capital para realizar esse exame.

Também conhecido como PEATE, o BERA registra as respostas das vias auditivas aos sons. Essas informações ajudam os profissionais a identificar possíveis alterações na audição e a definir os cuidados necessários para cada paciente.

A avaliação pode ser realizada em pessoas de qualquer idade, conforme indicação da equipe de saúde. É especialmente importante para bebês que precisam de investigação após o teste da orelhinha e para pacientes que têm dificuldade para responder aos testes convencionais, incluindo algumas crianças com transtorno do espectro autista e pessoas com múltiplas deficiências.

Nos primeiros meses de vida, identificar uma alteração auditiva permite orientar a família e iniciar o acompanhamento mais cedo. Esse cuidado é importante para o desenvolvimento da fala, da linguagem e da comunicação da criança.

“Uma mãe que precisa investigar a audição do seu bebê já vive uma preocupação. Poder fazer esse exame aqui, perto de casa, faz diferença para essa família. É um atendimento importante que estamos trazendo para a nossa população”, destacou o prefeito Affonso Cândido (PL).

Melhorias no espaço de atendimento

A entrega do aparelho foi acompanhada da conclusão da reforma do CER, realizada pela Prefeitura por meio da Semusa. A intervenção resolveu um problema antigo na sala de espera, onde uma abertura na parte superior da estrutura permitia a entrada de chuva e de pombos, causando desconforto aos pacientes, acompanhantes e profissionais.

Os serviços incluíram o fechamento dessa abertura, a recuperação do forro, a troca de janelas e a pintura de todo o prédio. As melhorias deixaram o ambiente mais protegido e agradável para quem utiliza o serviço e para as equipes que trabalham na unidade.

A próxima etapa é a instalação dos aparelhos de ar-condicionado, que já foram adquiridos. Os eletricistas trabalham na adequação da fiação do prédio para receber os equipamentos e melhorar o conforto térmico dos ambientes.