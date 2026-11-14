Luana Piovani detona novamente Luciano Huck

Por IG

Publicada em 14/11/2026 às 10h44

Luana Piovani não apenas detonou Luciano Huck por ele ter tido relações com Daniel Vorcaro, como também aproveitou a ocasião para criticar duramente a novela "Lá na Minha Terra".

Luana tem seus motivos para não gostar da TV Globo. Ela jamais esqueceu o episódio em que foi retirada de uma novela. A própria Luana declarou, e eu acompanhei suas declarações, que perdeu o papel porque não aceitou sentar no colo de um importante diretor da emissora, que já morreu.

Aliás, ele foi um dos maiores diretores que a TV Globo já teve. Sua fama de conquistador, inclusive, vinha desde os tempos em que trabalhava na TV Record.

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Luana Piovani parece não ter superado nem a rejeição profissional nem aquele episódio.

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A publicação que fez mostra uma Luana sem maquiagem, com o semblante triste, quase deprimido.

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Ela é uma excelente atriz. Por alguma razão, não foi bem aproveitada na televisão. E me espanta que nenhuma outra emissora tenha apostado nela para comandar um programa.

Luana precisa de acolhimento e carinho. Se receber o apoio necessário, poderá ser uma boa apresentadora de um programa de auditório.

Mas, para isso, é preciso compreender Luana em toda a sua essência. Entender sua personalidade, sua maneira de pensar e sua filosofia de mulher forte.

Se um dia fizerem isso, ela poderá voltar a ser o que já deveria ter sido.