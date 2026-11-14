Marcélio Brasileiro leva demandas de Nova Mamoré a Brasília e garante compromisso de Marcos Rogério com pavimentação da Linha D

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/11/2026 às 10h38

PORTO VELHO, RO - A pavimentação da Linha D, uma das reivindicações antigas da população de Nova Mamoré, recebeu o compromisso de prioridade do senador e governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério. A sinalização ocorreu durante uma reunião em Brasília, articulada pelo prefeito Marcélio Brasileiro, que também colocou em discussão a transferência de duas importantes estradas rurais para a responsabilidade do Governo do Estado.

Acompanhado de vereadores, Marcélio apresentou as demandas no gabinete do parlamentar e concentrou as tratativas em medidas para melhorar a infraestrutura viária do município. Além da Linha D, o prefeito defendeu a estadualização das Linhas 21-B e 29-B, consideradas importantes para o deslocamento das comunidades rurais.

A principal resposta obtida durante o encontro foi o compromisso assumido por Marcos Rogério de tratar a pavimentação da Linha D como prioridade. A estrada atende famílias, trabalhadores e produtores que dependem da via para transportar a produção, acessar serviços e realizar deslocamentos cotidianos.

A inclusão da obra entre as prioridades do governador eleito representa uma etapa da articulação conduzida pela Prefeitura de Nova Mamoré. A execução, entretanto, dependerá dos encaminhamentos necessários para transformar o compromisso político em investimento e obra.

Outra frente de atuação de Marcélio Brasileiro envolve a mudança de responsabilidade administrativa das Linhas 21-B e 29-B. A proposta apresentada em Brasília busca transferir essas vias ao Estado, permitindo que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) passe a responder pela gestão, manutenção e pelos investimentos nas estradas.

A medida, caso concretizada, poderá ampliar as condições de atendimento às comunidades rurais e criar novas possibilidades de intervenção na malha viária. A estadualização ainda é uma proposta em discussão, sem conclusão anunciada no encontro.

A participação dos vereadores integrou a mobilização institucional em torno das reivindicações do município. Com representantes dos dois poderes municipais presentes, a reunião reuniu demandas relacionadas tanto à pavimentação quanto à reorganização das responsabilidades sobre as estradas.

O movimento também ocorre em um período de transição no comando do Executivo estadual. Marcos Rogério, atualmente senador, assumirá o Governo de Rondônia em janeiro, circunstância que levou Marcélio Brasileiro a buscar interlocução diretamente com o futuro chefe do Executivo.

Para a administração municipal, a agenda em Brasília faz parte das iniciativas destinadas a viabilizar obras e melhorias que dependem da participação estadual. A pavimentação da Linha D e a estadualização das Linhas 21-B e 29-B permanecem como os dois principais encaminhamentos defendidos pelo prefeito nessa articulação.