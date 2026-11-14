Quem é Thalita Ferreira, modelo que namora a atriz Bella Campos?

Por IG

Publicada em 14/11/2026 às 10h30

A atriz Bella Campos, de 28 anos, está vivendo um novo romance. Ela assumiu o relacionamento com a modelo internacional Thalita Ferreira, de 20 anos, após as duas serem vistas juntas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (13).

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Bella e Thalita aparecem de mãos dadas ao desembarcarem. Em outro momento, as duas foram vistas na praça de alimentação do aeroporto, trocando beijos e carícias.

Em entrevista ao site Hugo Gloss, Bella confirmou o namoro e falou sobre a felicidade de estar conhecendo alguém que tem feito bem à sua vida.

“A gente se acompanha, torce uma pela outra e compartilha momentos que nos enriquecem. Tem sido bom viver isso”, afirmou a atriz.

Aos 20 anos, Thalita Ferreira é modelo internacional e atualmente mora em Londres, na Inglaterra. Natural de Artur Nogueira, no interior de São Paulo, ela começou a trilhar seu caminho na moda de uma maneira inesperada.

Thalita Ferreira

Aos 18 anos, Thalita trabalhava em uma pizzaria quando recebeu o incentivo do patrão para investir na carreira de modelo. A estreia nas passarelas aconteceu em outubro de 2025 e, em pouco tempo, ela conquistou espaço em importantes grifes internacionais.

A jovem já abriu os desfiles das grifes Schiaparelli e Loewe, além da Saint Laurent durante a Semana de Moda de Paris. A modelo ainda estampou a capa da edição de agosto da revista Vogue Brasil.

Natural de Cuiabá, capital de Mato Grosso, Bella Campos ganhou projeção nacional ao interpretar Muda no remake de Pantanal, exibido pela TV Globo em 2022.

No ano seguinte, a atriz viveu Jenifer em Vai na Fé (2023). Em 2025, voltou a chamar a atenção do público ao interpretar Maria de Fátima no remake de Vale Tudo.

Antes de assumir o relacionamento com Thalita Ferreira, Bella Campos namorou o cantor e ator MC Cabelinho. Os dois ficaram juntos entre outubro de 2022 e agosto de 2023, quando anunciaram o fim do relacionamento.