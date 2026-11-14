Inmet emite alerta amarelo para tempestades em 15 estados e no DF

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 14/11/2026 às 10h15

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, com grau de severidade avaliado como perigo potencial, em razão de tempestades em pelo menos 15 estados e no Distrito Federal.

O alerta começou a valer pouco depois das 9h desta sexta-feira (13) e vigora até as 23h59. Segundo o instituto, podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 milímetros por dia (mm/dia), além de ventos intensos que devem variar de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h) e queda de granizo.

De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. As orientações, em caso de rajadas de vento, incluem não se abrigar debaixo de árvores, diante do risco de queda e de descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

“Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à defesa civil (telefone 199) e ao corpo de bombeiros (telefone 193)”, completou o instituto em comunicado.

Acompanhe a previsão por região:

Norte

O forte calor e a umidade formam nuvens carregadas que, no período da tarde, podem ocasionar pancadas de chuva com trovoadas isoladas no oeste, centro e sul do Amazonas, no Acre, em Rondônia, no sul do Pará e no sudoeste do Tocantins. Nessas áreas, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Nordeste

Muitas nuvens e calor são os principais destaques. Temperaturas mais amenas apenas no litoral sul da Bahia. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas em áreas do litoral e do sul do Maranhão, no sudoeste do Piauí, no sul do Rio Grande do Norte, na Paraíba, no norte e leste de Pernambuco e no sul e oeste da Bahia.

Para as áreas agrícolas do oeste da Bahia, em municípios como Luís Eduardo Magalhães (BA), Barreiras (BA), Correntina (BA) e Cocos (BA), há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Centro-Oeste

Fortes áreas de instabilidade atingem o Centro-Oeste e há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em toda a região. Desde cedo, há possibilidade de chuva em todas as áreas. Com o aquecimento do dia e a alta umidade do ar, as nuvens se intensificam e ocorrem pancadas fortes de chuva com trovoadas em toda região.

O tempo fica ainda mais fechado no centro, leste e nordeste de Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. No Distrito Federal, a nebulosidade predomina durante o dia, e a temperatura fica um pouco mais amena.

Sudeste

Áreas de instabilidade retornam ao Sudeste, com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades vigente para quase toda a região. Ficam fora da área do aviso apenas o nordeste de Minas Gerais e do Espírito Santo. Ainda assim, há possibilidade de chuva.

O calor e a umidade deixam o tempo abafado e, a partir da tarde, chove forte com trovoadas em São Paulo, no Triângulo Mineiro, no oeste, centro, sul e sudeste de Minas Gerais, no centro e sul do Espírito Santo e no Rio de Janeiro. No período da noite, as chuvas cessam no oeste e sul de São Paulo e no nordeste de Minas Gerais, mas, nas demais áreas mineiras, as chances de chuva com trovoadas permanecem elevadas.

Sul

No Sul do país, a semana termina com tempo mais estável, mas ainda há possibilidade de chuvas isoladas. As chuvas devem ocorrer principalmente no noroeste e norte do Paraná, embora exista a possibilidade de precipitações isoladas nas demais áreas do Paraná e no oeste e norte de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul o tempo fica mais firme, com sol forte e predomínio de poucas nuvens.