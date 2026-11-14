Dólar fecha estável a R$ 5,65, mas sobe 2,63% na semana

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 14/11/2026 às 10h06

O dólar fechou praticamente estável nesta sexta-feira (13), cotado a R$ 5,65, mas acumulou alta de 2,63% na semana. Além das incertezas sobre o pacote fiscal do governo, pesou a continuidade das turbulências no mercado internacional.

Na bolsa, o Ibovespa subiu 0,66%, aos 172,5 mil pontos, impulsionado por ações de varejistas e petroleiras. No exterior, os mercados tiveram desempenho misto, enquanto o petróleo encerrou o dia perto da estabilidade.

Números do dia

Dólar à vista: R$ 5,657 (+0,11%);

Ibovespa: 172.457,77 pontos (+0,66%);

Dólar na semana: alta de 2,63%;

Ibovespa na semana: alta de 2,35%;

Petróleo tipo Brent: US$ 95,84 o barril (+0,02%);

Petróleo tipo WTI: US$ 88,56 o barril (-0,20%).

Câmbio

A moeda estadunidense oscilou entre R$ 5,632 e R$ 5,667 durante o pregão e terminou o dia com leve valorização de 0,11%. Apesar da estabilidade na sexta-feira, a divisa subiu 2,63% na semana.

O movimento ocorreu em meio à repercussão do pacote fiscal aprovado pelo Senado na quinta-feira (12). O texto prevê medidas com impacto estimado em até R$ 60 bilhões nas contas públicas em 2027. A votação dos destaques ficou para terça-feira (17), antes de a proposta seguir para a Câmara dos Deputados.

No exterior, investidores acompanharam os dados de inflação dos Estados Unidos. O índice de preços ao produtor (PPI) subiu 0,3% em outubro, abaixo da expectativa de 0,4%.

O resultado trouxe algum alívio às preocupações com os juros estadunidenses. Ainda assim, o índice do dólar, que mede o desempenho da moeda dos Estados Unidos ante uma cesta de seis divisas fortes, avançou 0,19%, para 103,420 pontos.

No Brasil, as vendas do comércio varejista cresceram 0,2% em setembro na comparação com agosto, contrariando a expectativa de queda de 0,2%. Na comparação anual, houve alta de 1,7%.

Bolsa brasileira

O Ibovespa avançou 0,66%, aos 172.457,77 pontos, e encerrou a semana com valorização acumulada de 2,35%.

As ações de empresas do varejo e de petroleiras contribuíram para o resultado positivo. O desempenho do comércio em setembro, com crescimento acima do esperado, também esteve no radar dos investidores.

A aprovação do texto-base do pacote fiscal pelo Senado foi outro fator acompanhado pelo mercado. A proposta estabelece medidas para conter despesas e alterar regras fiscais, incluindo a redução do limite de crescimento real dos gastos públicos de 2,5% para 2% em determinadas situações.

Em Nova York, os principais índices tiveram desempenho misto. Por volta das 17h10, no horário de Brasília, o Dow Jones (empresas industriais) subia 0,09%, o S&P 500 (500 maiores empresas) recuava 0,46% e o Nasdaq (empresas de tecnologia) caía 0,89%, pressionado pela crise na fabricante de chips Nvidia e pela interrupção de diversos serviços da Microsoft.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo fecharam próximos da estabilidade, mas caminhavam para a segunda semana consecutiva de queda, com o mercado avaliando sinais de aumento da oferta global e incertezas geopolíticas no Oriente Médio.

Referência para as negociações internacionais, o barril do tipo Brent avançou 0,02%, a US$ 95,84. O barril do tipo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, caiu 0,20%, a US$ 88,56.

Na semana, os dois contratos acumularam perdas próximas de 2,5%.

A Agência Internacional de Energia apontou aumento do excedente global de petróleo. Nos Estados Unidos, a elevação dos estoques de petróleo e combustíveis também reforçou as preocupações com o ritmo da demanda.

Apesar da pressão sobre os preços, persistem riscos para o transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica para as exportações dos principais produtores do Oriente Médio.