Programa Plural fortalece rede de inclusão e empreendedorismo por meio de parcerias estratégicas em Rondônia

Por Sebrae RO

Publicada em 14/11/2026 às 10h03

Entre os meses de outubro e novembro de 2026, o Programa Plural, do Sebrae em Rondônia, fortaleceu sua atuação no estado por meio da consolidação de importantes parcerias institucionais com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (SEMIAS), a Associação dos Deficientes Visuais de Rondônia (ASDEVRON) e a Associação dos Surdos de Rondônia (ASRO).

As ações resultaram em uma série de capacitações voltadas ao fortalecimento da inclusão produtiva, do empreendedorismo e do desenvolvimento de competências, ampliando oportunidades para pessoas com deficiência e contribuindo para a construção de uma sociedade mais acessível e inclusiva.

As iniciativas tiveram como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento, fortalecer a autonomia dos participantes e estimular a geração de trabalho e renda, alinhadas aos princípios de diversidade, equidade e inclusão promovidos pelo Programa Plural.

Parceria com a SEMIAS amplia oportunidades de qualificação

Em parceria com a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (SEMIAS), o Sebrae reuniu representantes do poder público, instituições e membros da comunidade para discutir ações voltadas à melhoria da qualidade de vida de pessoas usuárias de cadeiras de rodas.

Entre as iniciativas apresentadas, destaca-se a Oficina Sobre Rodas, projeto itinerante que oferecerá gratuitamente serviços de manutenção e reparo de cadeiras de rodas convencionais e motorizadas no município. A proposta busca ampliar a mobilidade, promover maior autonomia aos usuários e incentivar o empreendedorismo inclusivo.

A ação integra as estratégias desenvolvidas pelo Projeto Sebrae Plural, conduzido pela equipe da Unidade Regional de Porto Velho (URPVH).

Parceria com a ASDEVRON fortalece a inclusão de pessoas com deficiência visual

Em colaboração com a Associação dos Deficientes Visuais de Rondônia (ASDEVRON), o Programa Plural realizou atividades adaptadas às necessidades das pessoas com deficiência visual, garantindo acessibilidade e participação efetiva durante as capacitações.

Os encontros abordaram temas relacionados ao empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, planejamento de negócios e fortalecimento da autonomia profissional. A iniciativa também proporcionou um ambiente favorável à troca de experiências e ao protagonismo dos participantes na construção de seus projetos de vida e carreira.

Parceria com a ASRO amplia acessibilidade e participação da comunidade surda

A parceria com a Associação dos Surdos de Rondônia (ASRO) foi fundamental para ampliar a participação da comunidade surda nas ações promovidas pelo Programa Plural.

Além das capacitações em empreendedorismo, as atividades estimularam a criação de uma rede de relacionamento entre empreendedores e profissionais surdos, fortalecendo a troca de experiências, a integração social e a inclusão econômica desse público.

Resultados que fortalecem a inclusão

As ações realizadas ao longo do período demonstram o impacto positivo das parcerias construídas pelo Programa Plural em Rondônia. A união de esforços entre o Sebrae, a SEMIAS, a ASDEVRON e a ASRO ampliaram o alcance das iniciativas e fortaleceu a inclusão de públicos historicamente sub-representados.

Para a gestora do Programa Plural em Rondônia, Maria Cristina Marques, os resultados evidenciam a relevância da atuação conjunta entre instituições.

“Os resultados obtidos evidenciam que a cooperação entre instituições é um dos principais caminhos para construir ambientes mais inclusivos e gerar oportunidades”, destaca.

O Programa Plural segue comprometido com a valorização da diversidade e com a promoção de iniciativas que contribuam para uma sociedade mais acessível, inclusiva e com mais oportunidades para todos.