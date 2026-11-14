Dira Paes se desculpa após fala sobre sertão gerar críticas

Por IG

Publicada em 14/11/2026 às 10h39

Dira Paes usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para pedir desculpas após a repercussão de suas declarações sobre a representação do sertão nordestino em “Lá na Minha Terra”, nova novela das seis da TV Globo. A atriz afirmou que nunca teve a intenção de magoar ou ofender o povo sertanejo.

“Desde que começou a novela, eu tenho experimentado sentimentos muito contraditórios. De um lado, a alegria de estar fazendo uma protagonista forte com uma equipe incrível e, do outro lado, a tristeza de ter dito uma coisa que fez mal para várias pessoas”, declarou.

Em seguida, Dira lamentou o impacto de suas palavras. “Do fundo do meu coração, eu sinto muitíssimo por ter provocado esses sentimentos em todos vocês”, afirmou.

Entenda a polêmica

A controvérsia começou antes mesmo da estreia da trama, após uma entrevista concedida pela atriz ao jornal O Estado de S. Paulo. Na ocasião, Dira defendeu a abordagem escolhida para a novela e afirmou que a realidade apresentada na ficção ainda existe em diferentes partes do país.

“Esse sertão existe. Esse sertão não só existe, como resiste e persiste. Não vamos virar as costas para esse sertão”, declarou à época.

A fala passou a ser debatida nas redes sociais em meio às críticas recebidas por “Lá na Minha Terra”. Parte do público questiona a forma como o Nordeste é retratado na novela, apontando elementos como a caracterização dos personagens, o linguajar, os hábitos, os cenários e situações da trama como reforço de uma imagem considerada ultrapassada da região.

Ao falar sobre a repercussão, Dira destacou que as críticas tiveram um impacto ainda maior por causa de sua trajetória e de seu compromisso profissional com personagens e histórias de regiões que, segundo ela, nem sempre recebem espaço ou representação na televisão.

“Tudo isso dói muito mais em mim porque eu sou essa pessoa”, afirmou a atriz, natural do interior do Pará.

“Fica o aprendizado”

Dira também reforçou sua relação com a representação do Norte e do Nordeste e afirmou que pretende ouvir as críticas recebidas.

“Representar o Nordeste, o Norte, o sertão sempre foi e sempre será uma honra para mim. Aprender com o meu povo, ouvir e avançar, saber valorizar a escuta também é muito precioso para mim”, declarou.

Ao encerrar o desabafo, a atriz afirmou que pretende transformar a repercussão em aprendizado. “Fica o aprendizado, as lições e a necessidade de continuar aprendendo”, concluiu.