Por João Rafael Costa

Publicada em 16/11/2026 às 08h30

Morre Dino Sani, campeão da Copa de 1958 e ídolo de São Paulo, Corinthians e Milan.

Luto - O futebol brasileiro perdeu um de seus maiores mestres. Morreu no domingo (15), aos 94 anos, Dino Sani, integrante da Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 1958, na Suécia. A notícia foi confirmada pela CBF, que prestou homenagens ao ex-volante. Com sua partida, apenas Pepe, Moacyr e Mazzola seguem vivos entre os campeões daquele Mundial histórico.

Reconhecido pela elegância, precisão nos passes e eficiência, Dino Sani brilhou nos gramados defendendo gigantes como Palmeiras, São Paulo, Boca Juniors e Corinthians. No Milan, da Itália, conquistou o Campeonato Italiano e a Liga dos Campeões (1962/63). Após encerrar a carreira de jogador, também construiu uma trajetória vitoriosa como treinador, comandando clubes como Internacional, Flamengo, Grêmio e Peñarol. Descanse em paz, lenda.

Tabelinha Rondoniense

Medalhas Paralímpicas no atletismo mundial e XI Olimpíadas do Sindeprof.

Conquista - O atletismo paralímpico de Rondônia segue voando alto no cenário internacional. Os irmãos com deficiência visual Kesley e Ketyla Teodoro continuam colecionando pódios e levando o nome do estado ao topo. Recentemente, Kesley retornou do Uzbequistão com a medalha de prata nos 100 metros rasos, conquistada em um evento-teste para o Mundial de Atletismo.

Já sua irmã, Ketyla, especialista nos 400 metros, também faz bonito nas pistas e faturou três medalhas de bronze (100m, 200m e 400m) no Sul-Americano da Colômbia. Treinando em São Paulo com a Seleção Brasileira, a dupla conta desde 2019 com o suporte financeiro do Grupo Rovema — parceria fundamental para superarem barreiras e representarem o Brasil nas maiores competições do planeta.

Olimpíadas - O espírito esportivo vai tomar conta dos servidores municipais de Porto Velho. Começam na quinta-feira (19) as XI Olimpíadas do Sindeprof/2026, o maior evento de integração da categoria em Rondônia. Organizada pela diretoria do sindicato, presidida por Ellis Regina, a competição segue até domingo (22) promovendo saúde, lazer e confraternização.

A abertura oficial acontecerá na quinta-feira, às 17h30, com desfile das equipes, concurso Mister e Miss, além de sinuca, queimada e cabo-de-guerra. O evento inclui ainda minimaratona, futebol (aberto, feminino e máster), vôlei 4x4, natação, tênis de mesa, dominó, dama, xadrez, karaokê e competições de dança no encerramento.