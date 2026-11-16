Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 16/11/2026 às 08h00

A segunda-feira, 16 de novembro, dá continuidade ao quadro de instabilidade atmosférica típica da primavera amazônica em praticamente toda a Região Norte. A manutenção do fluxo de umidade sobre o continente alimenta núcleos convectivos que provocam chuvas volumosas no interior dos estados, favorecendo o desenvolvimento das lavouras e pastagens, mas demandando cuidados no tráfego rodoviário e fluvial.

Em Palmas (TO) e em polos agrícolas do interior tocantinense, como Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Gurupi, a segunda-feira será marcada por muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas acompanhadas de rajadas de vento, variando entre a mínima de 24°C e a máxima de 33°C, com umidade atingindo 95%.

Em Manaus (AM) e em municípios do interior amazonense, como Parintins, Itacoatiara e Manacapuru, as chuvas vêm com trovoadas isoladas, registrando mínima de 25°C e máxima de 34°C.

.Em Porto Velho (RO) e em municípios rondonienses como Ariquemes e Rolim de Moura, o dia terá trovoadas isoladas com mínima de 24°C e máxima de 35°C. Em Macapá (AP), as pancadas com descargas elétricas persistem sob máxima de 34°C. Já em Belém (PA) e Rio Branco (AC), além de cidades como Castanhal e Tarauacá, há possibilidade de chuvas isoladas e máximas de 35°C. Em Boa Vista (RR), o tempo segue firme sob muitas nuvens e temperatura máxima de 37°C.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: todo o estado do Tocantins, Amazonas, Rondônia, Amapá e sul do Pará.

Validade: segunda-feira, 16/11/2026.

Principais riscos: rajadas de vento localizadas, descargas elétricas em áreas abertas e alagamentos pontuais.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).