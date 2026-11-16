Por Welik Soares

Publicada em 16/11/2026 às 08h20

A preocupação apresentada na indicação é com os efeitos que a demora em exames especializados pode provocar na assistência à saúde (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

Quantos pacientes estão esperando por uma urografia venosa em Ji-Paraná? Qual é o prazo para conseguir realizar o exame? Existe estrutura suficiente para atender quem precisa? Essas são algumas das perguntas que o deputado estadual Delegado Camargo (Podemos) encaminhou ao Governo de Rondônia por meio da Indicação 18450/26.

A iniciativa, protocolada em 13 de outubro de 2026, coloca em discussão a capacidade de atendimento da rede pública estadual para a realização do procedimento no município. O parlamentar solicita que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) apresente um levantamento atualizado da fila e informações sobre a oferta do exame.

A cobrança vai além do número de pessoas à espera. Camargo quer saber quantos procedimentos foram contratados e executados durante 2026, se existem convênios com clínicas, hospitais ou laboratórios e quais profissionais estão habilitados e disponíveis para realizar o atendimento.

O documento também questiona como os pacientes são classificados na fila de espera e quais dificuldades impedem que o serviço seja oferecido de maneira mais ampla. Entre as alternativas que o governo deverá esclarecer estão novas contratações, realização de mutirões e aquisição de equipamentos.

A preocupação apresentada na indicação é com os efeitos que a demora em exames especializados pode provocar na assistência à saúde. Sem informações atualizadas sobre a demanda e a capacidade de atendimento, fica mais difícil identificar onde estão os problemas e quais medidas precisam ser adotadas.

Cobrança por respostas do Governo

A solicitação foi encaminhada ao chefe do Poder Executivo, com cópias à Casa Civil e à Sesau. Na condição de presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, Delegado Camargo utiliza o instrumento parlamentar para acompanhar a prestação dos serviços estaduais e cobrar transparência na gestão da saúde pública.

Com a resposta do governo, será possível conhecer a dimensão da demanda por urografia venosa em Ji-Paraná, verificar a estrutura disponível e identificar quais providências podem ser necessárias para melhorar o atendimento dos pacientes.