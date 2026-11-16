Por ASSESSORIA

Publicada em 16/11/2026 às 08h27

Conhecer a origem de uma palavra, descobrir a história por trás do próprio nome ou reconhecer os costumes de uma família podem ser caminhos para compreender melhor a própria identidade. Foi a partir dessas experiências que estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Símon Bolívar, em Guajará-Mirim, participaram de duas oficinas do projeto Amazônia das Palavras – Quarta Edição, realizadas na sexta-feira (13). As atividades foram conduzidas pelo escritor indígena Yaguarê Yamã e pela pesquisadora e professora Simone Mestre, com propostas que aproximaram literatura, língua, memória e ancestralidade.

Na oficina “Nheengatu – A Língua Bela da Amazônia”, Yaguarê Yamã apresentou elementos da língua geral amazônica e relacionou o aprendizado do idioma à valorização da identidade regional. Escritor, ilustrador, professor e integrante da Academia da Língua Nheengatu, ele também trabalhou a contação de histórias e aspectos da cultura amazônica para despertar nos estudantes o interesse pelas próprias origens.

Para o oficineiro, conhecer a língua e a cultura da região é também uma forma de reconhecer a identidade de quem vive na Amazônia. Durante a atividade, ele procurou mostrar que muitas palavras de origem indígena continuam presentes no cotidiano, inclusive nos nomes de lugares e acidentes geográficos. “Eu trabalho muito com a questão da identidade, para que os alunos busquem dentro deles mesmos algo que possa despertar essa valorização. Quando a gente encontra a nossa identidade, nada mais nos para. Quem conhece a própria identidade e a própria ancestralidade também conhece o seu futuro”, afirmou Yaguarê.

O escritor também destacou a importância de aproximar o ensino da língua das experiências dos estudantes. Segundo ele, a contação de histórias ajuda a recuperar uma tradição presente na cultura amazônica e cria oportunidades para que os jovens compartilhem conhecimentos e memórias de suas comunidades. “Eu costumo dizer que a contação de histórias é algo muito natural e tradicional do povo da Amazônia. Quando falamos sobre esse resgate cultural, os alunos começam a perceber a importância de valorizar o que somos, a nossa ancestralidade e a nossa própria cultura”, explicou.

Histórias pessoais também ajudam a compreender a Amazônia

A relação entre identidade e memória também esteve no centro da oficina “Luzes na Ancestralidade — Conte Sua História”, ministrada por Simone Mestre. A proposta convidou os estudantes a investigar suas próprias trajetórias por meio de perguntas sobre o significado dos nomes, a origem das famílias e as histórias que atravessam gerações.

Entre as atividades, os participantes construíram árvores genealógicas, fizeram mapeamentos afetivos e tiveram contato com poemas e exercícios de escrita. A ideia foi mostrar que a ancestralidade não está restrita aos laços de parentesco, mas também envolve saberes, lugares, experiências e vínculos comunitários. “Eu penso que a ancestralidade nos ajuda a fazer uma pergunta fundamental: o que das pessoas e dos lugares que vieram antes de mim continua vivendo em quem eu sou? Às vezes, procuramos nossa identidade muito longe, quando algumas pistas estão no jeito de falar, numa comida, numa história ouvida em casa, num saber que aprendemos com alguém da comunidade”, destacou Simone.

Criada em Rondônia, a pesquisadora também relacionou a experiência dos estudantes à história do território amazônico. Para ela, reconhecer as próprias origens permite compreender os encontros entre diferentes povos, os deslocamentos e as marcas culturais que formam a região. “Quando um estudante busca saber de onde sua família veio ou por que determinado lugar é importante para ela, essa investigação pode abrir conversas sobre deslocamentos, encontros entre povos, pertencimentos e silenciamentos”, afirmou.

A oficina também propôs uma reflexão sobre o futuro. Segundo Simone, conhecer as histórias que vieram antes não significa apenas olhar para o passado, mas compreender quais referências cada pessoa deseja preservar e levar adiante.

Guajará-Mirim e a diversidade cultural da fronteira

Conhecida como Pérola do Mamoré, Guajará-Mirim tem uma relação histórica e cultural marcada pela proximidade com a Bolívia. Às margens do rio Mamoré, o município faz fronteira com a cidade boliviana de Guayaramerín e reúne influências de diferentes povos e tradições.

A história local também está ligada à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, construída durante o ciclo da borracha e que tinha em Guajará-Mirim seu ponto final. A presença indígena, as áreas de floresta preservadas e manifestações tradicionais, como o Duelo na Fronteira, fazem parte da diversidade cultural do município.

Além das atividades pedagógicas, a programação em Guajará-Mirim contou com doação de livros à biblioteca da escola, entrega do certificado Escola Amiga da Leitura, homenagem à escritora Maria Firmina dos Reis, exibição do documentário Amazônia das Palavras – Terceira Edição e apresentação do espetáculo circense Palhaço Soul, interpretado por Lincoln Rolim, o Palhaço Carlão.

A passagem por Guajará-Mirim integra a segunda etapa do Amazônia das Palavras – Quarta Edição, que percorre seis cidades do Amazonas e de Rondônia com oficinas, atividades culturais e ações de incentivo à leitura. A última parada será em Porto Velho, no dia 16 de novembro, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Oswaldo Pianna. Todas as atividades são gratuitas.

O Amazônia das Palavras – Quarta Edição é realizado com recursos da Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura; com apoio da Cigás; promoção da Fundação Rede Amazônica; realização da Associação Mapinguari, Ministério da Cultura e Governo do Brasil.