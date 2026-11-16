Por assessoria

Publicada em 16/11/2026 às 08h42

A Prefeitura de Cacoal realiza nesta terça-feira (17) mais uma etapa do programa Cacoal + Limpa, com atendimento na região da Seizinha da Regional e no bairro Planalto. A iniciativa busca reforçar o combate à dengue e ampliar a limpeza urbana por meio da retirada de materiais sem uso que possam acumular água.

As equipes municipais vão recolher objetos descartados pela população, como geladeiras, fogões, sofás, armários, máquinas de lavar, baldes, latas, pneus velhos e outros materiais inservíveis. A orientação é que os moradores coloquem os itens em frente às residências antes da passagem dos caminhões.

PREVENÇÃO À DENGUE

A ação tem como objetivo eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue.