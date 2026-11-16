Por ASSESSORIA

Publicada em 16/11/2026 às 08h52

A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEMADER) está realizando serviços de manutenção nas estradas vicinais da região do Pacarana.

Os trabalhos incluem a abertura de saídas de água, a limpeza de bueiros e o cascalhamento dos pontos críticos. As saídas de água e a limpeza dos bueiros ajudam a escoar a chuva e a reduzir os danos à pista. O cascalhamento recupera os trechos mais afetados.

As estradas vicinais são o caminho de moradores, estudantes e produtores que escoam a produção. Mantê-las em condições de tráfego facilita o deslocamento durante o período chuvoso.