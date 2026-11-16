Por Assessoria

Publicada em 16/11/2026 às 08h57

Atenção, candidatos! As inscrições para os concursos públicos da Prefeitura de Porto Velho, destinados às Secretarias Municipais de Saúde (Semusa) e Educação (Semed), terminam nesta segunda-feira (16), às 16h, no horário de Rondônia.

O prazo também vale para quem precisa regularizar o pagamento da taxa de inscrição. Os interessados devem acessar o site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), responsável pela organização dos concursos.

O prefeito Léo Moraes afirmou que a prorrogação permite a participação de mais candidatos nas seleções. “Essa é uma oportunidade para quem ainda não conseguiu concluir a inscrição. Queremos que mais pessoas possam participar e disputar essas vagas, que são importantes tanto para quem busca uma oportunidade profissional quanto para o fortalecimento dos serviços públicos de Saúde e Educação”.

Quem já realizou a inscrição, mas ainda não pagou a taxa ou está com o boleto vencido, poderá emitir uma segunda via no sistema do IBGP até as 17h de segunda-feira (16). O pagamento também deverá ocorrer até o dia 16, conforme os horários e as condições de atendimento da instituição bancária.

O secretário municipal adjunto de Administração, Antônio Figueiredo, explicou que a medida também contempla os candidatos que tiveram dificuldades para efetuar o pagamento. “Estamos ampliando o prazo para que ninguém perca a oportunidade por uma questão de prazo. Quem ainda não fez a inscrição pode acessar o sistema até segunda-feira e, para aqueles que possuem boleto vencido, também será possível emitir uma nova via e realizar o pagamento dentro do período estabelecido”.

As inscrições e a emissão dos boletos devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.ibgpconcursos.com.br.

Os candidatos precisam observar as regras dos editais e os horários de encerramento de cada procedimento.

PRAZOS — HORÁRIO DE RONDÔNIA

Inscrições: segunda-feira (16), até as 16h.

Segunda via do boleto: segunda-feira (16), até as 17h.

Pagamento da taxa: segunda-feira (16), conforme os horários bancários.

Site: https://www.ibgpconcursos.com.b