Por Sérgio Pires

Publicada em 16/11/2026 às 09h00

VAI COMEÇAR UMA NOVA ERA NEBULOSA PARA A ECONOMIA DE RONDÔNIA E DO BRASIL. COMO SOBREVIVEREMOS A ELA?

Como sobreviverá a economia brasileira a partir de janeiro, quando entra em vigor a nova Reforma Tributária, que colocará o empresariado brasileiro (principalmente o pequeno e o médio) numa situação complexa. Além de pagar alguns dos impostos mais caros do mundo, a perspectiva é de que o capital de giro desapareça, graças ao sistema Split Payment, em que o imposto é retido na hora do pagamento da nota.

Nos últimos meses, apesar de alguns números positivos da economia, principalmente relacionado com as exportações, o número de empresas que quebraram, fecharam suas portas; pediram falência ou estão em recuperação judicial é extraordinário.

Até meados deste ano, algo em torno de 2 milhões e 700 mil empresas deixaram de existir no país. Embora 1 milhão e 964 mil tenham sido de MEIs, ou seja, micro e pequenos negócios, as restantes quase 1 milhão e 750 mil eram de médio ou grande porte. Além disso, pelo menos 232 empresas brasileiras se instalaram apenas no Paraguai, para se ter uma ideia do que está acontecendo.

Enquanto isso, o IBGE continua divulgando números excelentes em relação ao emprego. Recorde sobre recorde. Qual o fenômeno? A explicação é simples: não são computados aquele enorme grupo de pessoas de desistiu de procurar emprego. Além disso, alguns grupos beneficiados por programas sociais também não são somados aos que não trabalham. Daí o sucesso dos números oficiais que, na vida real, não se confirmam!

Rondônia, ao menos até agora, pode ser considerada uma ilha de crescimento real nos últimos anos. Entre 2019 e 2025, por exemplo, foram criadas no Estado nada menos do que 167 mil novas empresas. Neste ano, apenas na Capital, Porto Velho, surgiram mais 6 mil novas empresas. Só neste ano, fecharam as portas 17.561 empresas, o que torna o saldo ainda muito positivo para o Estado.

Além disso, o emprego está em alta. Disputamos com Santa Catarina o primeiro lugar em pleno emprego. Aqui, o percentual é de apenas 2,3 por cento, enquanto lá é de 2,2. Mesmo assim, a Reforma Tributária, engolidora de tantos impostos, pode nos atingir em cheio também.

Isso tudo sem contar o novo sistema de 5×2, que pode atingir em cheio todas as previsões de pleno emprego. Ou seja: estamos em rota de colisão com o verdadeiro desenvolvimento.

Temos que ter ao menos um pouco de esperança de que, mesmo com tudo o que estamos passando, consigamos manter o maior número possível de empresas funcionando e os empregos

O Brasil entra numa nova era nebulosa da sua economia. Sobreviveremos a ela?

SECRETARIADO E CORTES NOS 10.700 CARGOS COMISSIONADOS: GOVERNADOR ELEITO MANTÉM TOTAL SILÊNCIO

Duas grandes questões, hoje, se destacam em relação ao futuro governo de Marcos Rogério. Uma delas: quem vai estar na sua equipe principal? E há ainda uma questão secundária, mas que interessa a muita gente. Quantos dos atuais 10.700 cargos comissionados no atual governo serão cortados?

Em ambos os casos, o governador eleito guarda segredo tumular. Nenhuma dica, nenhuma palavra ou frase que possa confirmar este ou aquele nome. Mesmo nos casos que parecem mais óbvios (a primeira dama, Patrícia Rigotto para a área da ação social e a jornalista Ludmila Tavares, para a Comunicação Social) até o momento não existe uma só confirmação.

O mesmo se pode falar sobre o Detran, onde a indicação será do prefeito Léo Moraes e o nome mais cotado é de Oscar Dias Neto parece ser certa, mas sem qualquer palavra de Marcos Rogério sobre o assunto. O que se ouve nos bastidores é que pelo menos dois nomes poderão vir da equipe de transição, liderada por Lúcio Mosquini, embora ele mesmo não queira nem ouvir falar em comandar alguma secretaria, já que prioriza seu mandato.

Parceiros de longos anos do hoje senador e governador a partir de janeiro, virão de Ji-Paraná. Aliás, a cidade que é base eleitoral de Rogério se destacou na política regional, com a eleição de vários representantes. Elegeu um senador (Bruno Scheid) e três deputados estaduais: Laerte Gomes, o bicampeão de votos e os dois reeleitos, Nim Barroso e Cláudia de Jesus.

A tendência é que Marcos Rogério anuncie sua equipe e os cortes nos cargos comissionados apenas perto do final do ano e no início de janeiro.

GOVERNO ESTÁ CHEGANDO AO FIM PARA MARCOS ROCHA. ELE DEIXA O PODER DAQUI A MENOS DE 52 DIAS

A contar deste domingo, faltarão menos de 52 dias (cerca de 1.236 horas, contando-se apenas 12 horas do 6 de janeiro, quando passará o comando do Estado a Marcos Rogério) para que o atual ocupante da principal cadeira do Palácio Rio Madeira/CPA o governador Marcos Rocha deixe o poder, depois de oito anos.

Se não houver nova viagem programada (e até agora não há, na agenda oficial), ele permanece ainda no cargo, a partir deste 20 de novembro, quando reassume o posto ao voltar da Turquia, por mais 46 dias e meio.

Passada a eleição, quando seu principal adversário venceu no primeiro turno e quando o atual Governador decidiu não disputar nenhum cargo eletivo, o futuro de Rocha e dos principais nomes da sua equipe tornou-se totalmente incerto. O do Governador mais ainda, porque ele é extremamente reservado ao falar sobre sua vida pessoal e seus planos.

Aqui e ali aparecem opiniões, até agora não baseadas em fatos, de que Rocha poderia seguir na vida pública e, por exemplo, concorrer à Prefeitura de Porto Velho, daqui a dois anos. Não se sabe se isso tem qualquer fundamento, porque ele não fala neste assunto e haverá a dúvida de como estaria sua imagem e popularidade, depois de dois anos afastado da política.

Rocha teve problemas na sua administração, com destaque para a área da saúde, inclusive enfrentando uma poderosa pandemia. Mas teve grande sucesso nas questões econômicas, principalmente no aumento da produção, das exportações, com a conquista de muitos novos mercados e no quase pleno emprego em Rondônia.

A partir de janeiro, fora do poder, começará a avaliação do rondoniense sobre seu governo. Terá mais elogios ou mais críticas? Qual será o veredito da população que ele governou durante todos estes anos?

TERMINA UMA ELEIÇÃO, COMEÇA OUTRA: CAPITAL E VÁRIAS CIDADES DO INTERIOR JÁ ESTÃO DE OLHO NA SUCESSÃO MUNICIPAL

Termina uma eleição e logo em seguida já se fala na próxima. Ou seja, a eleição municipal de 2028 já está na alça de mira dos políticos, tanto os que tiveram sucesso agora, como os que ficaram pelo caminho, mas estão de olho no futuro.

Em Porto Velho, se a eleição fosse hoje, alguém conseguiria tirar a reeleição de Léo Moraes? Seria muito difícil. Mas daqui a 18 meses, quando começa a se definir a disputa, muita coisa pode acontecer. Com menos de dois anos de governo, Léo tem aprovação altíssima. Se a mantiver, será quase imbatível.

E em Ji-Paraná, segunda maior cidade do Estado? O jovem prefeito Afonso Cândido certamente vai buscar a reeleição. Terá, contudo, nomes poderosos em seu caminho. Entre eles, o ex-prefeito e ex-deputado Jesualdo Pires, com dois mandatos inesquecíveis para a ´população. Outro que não pode ser esquecido é Laerte Gomes, duas vezes o depurado estadual mais votado. E ainda tem a petista Cláudia de Jesus, neste rol de nomes quentes.

Cacoal é outra das cidades importantes do Estado. Claro que é muito cedo para definições, mas já se pode falar na busca pela reeleição do jovem prefeito Tony Pablo, que recém assumiu. Outro nome quentíssimo para a sucessão estadual é o da deputada federal eleita Joliane Fúria, esposa do ex-prefeito Adailton Fúria. No mesmo patamar de possibilidades concretas de estar na corrida, está o deputado estadual Cirone Deiró, que recém saiu de uma candidatura como vice governador de Hildon Chaves.

No extremo sul do Estado, quem terá cacife para substituir o Delegado Flori Cordeiro, que está em seu segundo mandato? Laércio Torres, recém eleito deputado estadual e sobrevivente de um grave acidente, seria nome forte, caso a eleição fosse hoje. Do grupo da família Donadon, que mandou na política da cidade durante longos anos, ao menos até agora não surgiu alguém que pudesse manter a liderança na cidade. Mas, claro, tudo ainda é muito cedo.

NOMEAÇÃO DE DEZENAS DE CARGOS FEDERAIS EM RONDÔNIA TERÁ O DEDO DO SENADOR CONFÚCIO MOURA

Claro que por enquanto são apenas conversas der bastidores, ilações, possibilidades. Mas uma coisa é certa: o dedo do ainda senador Confúcio Moura, estará apontado para a grande maioria dos nomes de quem vai ocupar cargos federais em Rondônia, no quarto governo Lula.

Muito próximo ao Presidente, que o consideraria como um dos melhores senadores do Congresso (a frase é do também ainda senador Randolfe Rodrigues) Confúcio poderá indicar entre inúmeros ocupantes de funções federais.

É certo que o competente Williames Pimentel, hoje diretor da AgeSus, que cuida a saúde indígena; da atenção primária à saúde e outras missões, Pimentel fica à frente da execução do Programa Mais Médicos. Pimentel é um dos nomes mais respeitados no sistema nacional de saúde e deve ficar onde está, desde 2023.

Em representações dos ministérios; na Agevisa, ligada à saúde; no Dnit; Incra; Ibama, Iphan, do patrimônio histórico; diretores dos Institutos Federais do Estado e muitos outros (são centenas de cargos federais) certamente passarão pelas mãos de Confúcio Moura.

Já os petistas, claro, também terão vez. O candidato derrotado ao governo do Estado, Expedito Netto, pode ser guindado a uma função nacional. Não se sabe se será a mesma: secretário nacional da pesca industrial.

As nomeações devem começar em janeiro, tão logo Lula assuma seu novo mandato, em 5 de janeiro próximo.

TAÍSSA SUPEROU AS PREVISÕES PESSIMISTAS E TRIPLICOU SEUS VOTOS NA REELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Há previsões na política que, mesmo feita por quem tem experiência, no final parece contabilidade de amadores. As urnas nunca mentem, embora as previsões tentem mudá-las. O caso da deputada estadual reeleita Dra. Taíssa Sousa se encaixa muito bem neste contexto.

No início da campanha pela reeleição, seu nome raramente aparecia entre os 24 eleitos. Taíssa não esmoreceu. Trabalhou duro, como sempre fez no seu mandato; concentrou sua atuação na região de Guajará Mirim e Nova Mamoré, sua principal base eleitoral e, olho no olho com o eleitor, foi contando o que fez e o que ainda pretende fazer.

Enquanto as apostas de bastidores tiravam seu mandato (ela fez apenas 7.649 votos em 2022), ela dava duro. Levava sua mensagem. Contava sua a batalha que teve para que o Hospital de Guajará, hoje reverência da saúde pública, se tornasse realidade. Só ali, ela destinou 18 milhões de reais em emendas. Mas falou em todas as ações que realizou e liderou, apoiando sua comunidade e seu eleitorado.

Quando se abriram as urnas em 4 de outubro, a mais jovem parlamentar da Assembleia Legislativa de Rondônia saltava para 22.249 votos, mais de três vezes sua votação anterior. Décima mais votada entre os 24 eleitos, Taíssa abre novo mandato avisando que vai priorizar a saúde.

Olho nela! Esta mulher que pisoteou nas previsões negativas apenas com seu trabalho, ainda vai longe.

SCHEID EXPLICA AUSÊNCIA POR AQUI: “ESTOU EM BRASÍLIA, TRABALHANDO PELA ELEIÇÃO DE ROGÉRIO MARINHO”

Por onde anda Bruno Scheid, o empresário de ji-Paraná, recém eleito senador por Rondônia? A pergunta se repetia nas redes sociais, porque o néo-político praticado havia sumido do seu Estado, pouco depois da última eleição. Num vídeo nas redes sociais, Scheid explicou onde está e o que está fazendo todo este tempo.

“Estou em Brasília. Mesmo sem ter tomado posse, mesmo sem a estrutura de senador, todos os dias estou aqui trabalhando. E trabalhando para consolidar, em definitivo, a candidatura de Rogério Marinho para a Presidência do Senado”, explica.

O novo senador rondoniense, muito ligado ao ex-presidente Bolsonaro e á sua família, afirma que há necessidade de um trabalho intenso, em Brasília, para consolidar o nome de Marinho. “Ele é o nosso candidato, será nosso candidato. Ele tem a maioria dos votos, hoje, mas obviamente a gente está trabalhando para que se consolide uma folga, uma tranquilidade” para a vitória dele.

O rondoniense, pela proximidade com os Bolsonaro, é visto como um personagem importante na busca de apoios para o candidato da direita, que, neste momento, já teria conseguido a maioria dos votos para se eleger, embora a pressão do governo em torno do nome de Davi Alcolumbre.

Por fim, Bruno Scheid afirma, no vídeo, que “precisamos devolver aos brasileiros, de maneira geral, este resultado” e amplia: é óbvio que também para a eleição na Câmara dos Deputados”.

Ele agradeceu aos que elegeram os candidatos do PL e garantiu que todos os eleitos do seu partido, “vão fazer a vontade do povo, tenho certeza!”

ATAQUE AO CÂNCER DOS TERRENOS ABANDONADOS: LÉO MORAES QUER AVAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA RESOLVER

De vez em quando, alguém tem coragem de mexer no câncer. Raramente dá em nada, por causa dos interesses envolvidos. Mas agora há uma chance real de começar a extirpá-lo, porque quem está liderando o combate é o obstinado prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. A doença são os terrenos baldios, antros de sujeira, de mato, de esconderijo de criminosos. E elas abundam em Porto Velho.

Léo está pedindo o apoio da Câmara de Vereadores para colocar o dedo na ferida. Vai encaminhar projeto de lei à Câmara, pedindo autorização para transformar terrenos abandonados em áreas disponíveis para a população com a instalação de moradias, escolas, creches e áreas de lazer.

Num vídeo divulgado em suas redes sociais, o prefeito protesta contra o fato de que “de terrenos baldios e prédios abandonados, Porto Velho está cheio! Mato alto, sujeira animal peçonhenta e muitos viram até esconderijo de criminosos”. Mas há solução, afirma. “Temos um projeto que autoriza a Prefeitura assumir estes locais abandonados, dando a eles uma função social”.

O Prefeito, contudo, alerta: “não é tomar terreno de ninguém, até porque há muitos que estão com processo na Justiça. Em cada caso, caberá análise e amplo direito de defesa. Nada acontecerá da noite para o dia!”, destaca.

No final, Léo Moraes faz um apelo aos donos de terrenos para que cuidem deles e os mantenha limpos, para ajudar a transformar para melhor a Capital dos rondonienses.

BUKELE LIMPOU SEU PAÍS DO CRIME E DESTRÓI GANGUES NO HAITI, MAS É RETRATADO COMO VILÃO, PELA MÍDIA IDEOLÓGICA

A mídia brasileira, parte da latino-americana e até parte da dos Estados Unidos, tenta colocar o presidente de El Salvador, apenas como um postulante a ditador. Este tipo de noticiário faz questão de esquecer que foi graças a ele que seu país voltou a respirar, depois de longos anos sob o domínio do terror, imposto por gangues e facções.

Quando ele construiu presídios e colocou mais de 60 mil bandidos na cadeia, sem regalias, só comendo porque trabalham; quando avisou que cortaria a comida se houvesse alguma represália à população civil; quando transformou El Salvador de país mais violento no mundo no mais seguro, aí sim que os defensores dos direitos humanos dos bandidos vociferaram.

Os mesmos que nunca defenderam os direitos das vítimas; dos assassinados; das mulheres estupradas; das avós que tiveram ambas as mãos cortadas porque não quiseram pagar proteção, chamam de ditador, criminoso, violento um Presidente que trocou a corrupção e o apoio ao crime, para defender seu povo indefeso.

Agora ele ataca no Haiti, destruindo gangues que dominam o país desde 2018; que já mataram mais de 15 mil pessoas inocentes; que já estupraram mais de 160 meninas, algumas crianças apenas; que destruíram hospitais, delegacias de polícia, tomaram estádios de futebol. A ONU tenta resolver o conflito há anos, com conversa mole e preocupação prioritária com os direitos dos bandidos, não chegou nem perto de acabar com a guerra civil no Haiti.

Em poucos dias, Bukele ensinou com fazer. Mas corre o risco de ser transformado em vilão pela mídia ideológica, que se lixa para a verdade. E esta guerra contra ele, será muito difícil de vencer.

PERGUNTINHA

Alguém aí se surpreendeu com a decisão do Procurador Geral da República, Paulo Gonet, aquele que foi flagrado fumando charuto e tomando uísque com Daniel Vorcaro, imaginando que ele não votaria contra a revisão da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro?