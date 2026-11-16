Por Professor Nazareno

Publicada em 16/11/2026 às 08h10

Bolsonarópolis, antiga Porto Velho e capital de Rondônia, sempre se pareceu com uma currutela fedida. A cidade lixo tem o pior IDH dentre as 27 capitais do país, segundo o Instituto Trata Brasil. O IPS, Índice de Progresso Social, também é o pior dentre todas as cidades acima dos 100 mil habitantes. Mas a partir de agora as coisas poderão mudar por aqui, pois “a curva de rio” pode se tornar uma Nova Serra Pelada, uma espécie de Garimpeirópolis em plena região amazônica. A fofoca do momento é que as autoridades constituídas da distante e atrasada província estão “tramando” ressuscitar a atividade garimpeira no rio Madeira para alavancar o progresso e o desenvolvimento. Por isso, enquanto uns vão à Turquia para participar da 31ª COP, outros condenam a fiscalização contra os garimpeiros e correm para trazer de volta balsas, dragas e mercúrio.

Durante anos, Bolsonarópolis sempre teve uma relação bastante íntima com o azougue, o mercúrio jogado às toneladas no rio já morto. Mas quem matou o rio Madeira foram outras coisas, as hidrelétricas por exemplo. O mercúrio é extremamente benéfico à saúde de todas as pessoas que lidam com ele. Ninguém da atividade garimpeira morreu envenenado por este elemento químico ou teve a saúde abalada por ele. Não se conhece um só sujeito que tenha morrido de câncer em toda a área ribeirinha ou mesmo na capital Bolsonarópolis. Além do mais, consumir o peixe que teve contato com o mercúrio pode ser muito bom para a saúde do indivíduo. Isso sem falar que trazer de volta a atividade garimpeira é apostar num futuro certo com muito progresso e muito desenvolvimento para todos. Quantos empregos não serão criados para nossos jovens e para todo o povo?

A própria atividade de extração do minério é um exemplo notório de respeito ao trabalho e a todas as convenções trabalhistas e sociais. Já pensou o rio Madeira com cem mil dragas, balsas e principalmente muito mercúrio jogado na natureza? Não há exemplo maior de respeito ambiental e de conexão com a natureza. O resto do Brasil, assim como o mundo mais civilizado, iriam nos invejar. Nossos jovens e adolescentes participando ativamente da extração de ouro e lidando com o azougue seria o máximo. Primeiro, mandava-se fechar todas as escolas e faculdades do Estado para garantir a mão de obra do garimpo. Depois, como foi no início da década de 1980, a maioria dos médicos, engenheiros e muitos outros políticos de plantão teriam cada um a sua draga para garimpar. O dinheiro correria aos montes. Bolsonarópolis ficaria bamburrada o ano todo.

E nada de ninguém brefado aqui. Brefo é coisa do passado. Já a Sedam, Polícia Ambiental, IBAMA e outros órgãos ligados à fiscalização do meio ambiente teriam a função de criar e coordenar ruas de lazer para a população mais carente. Entre Porto Velho e Calama tudo tomado pelo garimpo, cuja coordenação seria da Secretaria Estadual da Atividade Garimpeira, a SEAGA, criada só para este fim. E as nossas belas jovens, liberadas da rotina escolar, participariam dos bailes e das festividades nas currutelas. Uma miss garimpo seria escolhida todos os anos. O próprio Estatuto do Desarmamento teria uma atividade mais branda em toda a área garimpeira. Armas de fogo de todos os calibres poderiam ser usadas sem nenhum problema. É que os donos de dragas e balsas precisam se defender de possíveis “animais selvagens” que aparecem em seus locais de trabalho. Todo domingo haveria duelos. De Eldorado, Bolsonarópolis viraria Nova Serra Pelada.

*Foi Professor em Porto Velho.