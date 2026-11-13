Copa Metropolitana Escolar de Futsal 2026 será realizada em dezembro em Porto Velho com quatro categorias

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/11/2026 às 16h23

Equipes escolares de Porto Velho poderão disputar a Copa Metropolitana Escolar de Futsal 2026, programada para ocorrer entre os dias 2 e 6 de dezembro. A competição contará com quatro categorias, divididas entre os naipes masculino e feminino, e terá limite de até oito equipes por categoria.

As disputas serão realizadas nas categorias sub-14 masculino, sub-14 feminino, sub-18 masculino e sub-18 feminino. A participação estará aberta a instituições das redes pública e particular de ensino, incluindo escolas que não possuem filiação à Federação de Esporte Escolar de Rondônia (FEERO).

O regulamento oficial da competição já foi disponibilizado no site da entidade, com acesso pelo link divulgado na biografia de seu perfil nas redes sociais. O documento reúne as regras que deverão ser consultadas pelas instituições interessadas em participar do torneio.

A organização está sob responsabilidade da FEERO, que prepara o evento com a proposta de reunir estudantes e movimentar o futsal escolar na capital rondoniense.

Com a realização prevista para cinco dias, a Copa Metropolitana Escolar de Futsal 2026 reunirá equipes nas quatro categorias anunciadas. As escolas interessadas devem consultar o regulamento oficial para conhecer as condições de participação e organizar seus representantes.