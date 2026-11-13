PMRO recebe R$ 2,3 milhões em veículos para fortalecer a segurança no campo

Por Lenilson Guedes

Publicada em 13/11/2026 às 16h12

Veículos serão empregados inicialmente na região de Ariquemes, por meio da Operação Permanente de Policiamento Rural; investimentos são resultado da articulação do Escritório de Representação Institucional da PMRO junto à bancada federal.

A Polícia Militar de Rondônia recebeu, na manhã desta sexta-feira (13), seis viaturas do tipo SUV semi-blindadas e duas motocicletas que irão reforçar as ações de policiamento na zona rural do Estado. Os veículos serão empregados na Operação Permanente de Policiamento Rural (OPPR), com atuação inicial na região de Ariquemes, área de abrangência do Comando Regional de Policiamento IV (CRP-IV), começando pelo 7º Batalhão de Polícia Militar.

Os investimentos ultrapassam R$ 2,3 milhões e são provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Rafael Fera. A aquisição representa um reforço na estrutura operacional da Corporação, ampliando as condições de mobilidade, proteção e resposta dos policiais militares que atuam nas áreas rurais, além de contribuir para a segurança de produtores, trabalhadores e moradores do campo.

Representando o comandante-geral da PMRO, coronel PM Glauber Souto, o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), coronel PM Régis Braguin, destacou a importância dos investimentos para a melhoria das condições de trabalho dos policiais militares.

O coronel ressaltou que a chegada dos novos veículos representa um avanço na estrutura operacional da Corporação e agradeceu aos envolvidos na destinação dos recursos. Também manifestou expectativa pela continuidade da articulação institucional e pela chegada de novos investimentos que permitam ampliar a capacidade de atendimento da Polícia Militar em Rondônia.

Com o início da operação na região de Ariquemes e a previsão de expansão para outras localidades, a Polícia Militar busca ampliar a presença preventiva no campo, fortalecer a proteção das propriedades rurais e oferecer mais segurança à população que vive e trabalha no interior de Rondônia.

De acordo com o chefe do Escritório de Representação Institucional da Polícia Militar de Rondônia em Brasília (ERI-BSB), tenente-coronel PM Renato Suffi, os recursos são resultado do trabalho de articulação institucional desenvolvido junto à bancada federal. Ele destacou que esta primeira entrega é fruto de emenda destinada pelo deputado federal Rafael Fera e que novos investimentos deverão chegar à Corporação.

Suffi explicou que o planejamento prevê o início das atividades na região de Ariquemes, especialmente pelo 7º BPM, com a perspectiva de ampliação gradativa do patrulhamento rural para outras regiões do Estado. O oficial também agradeceu ao deputado pela parceria e ao comandante-geral da PMRO, coronel PM Glauber Souto, pelo apoio à manutenção e ao fortalecimento do Escritório de Representação Institucional em Brasília.

Além das oito unidades entregues, o projeto contempla a aquisição de 30 carabinas calibre 5,56, que se encontram em processo de regularização para posterior disponibilização à Polícia Militar.