Lula chega a Manila para visita de Estado e reunião bilateral com Canadá e Singapura

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 13/11/2026 às 15h57

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na madrugada desta sexta-feira (13), no horário de Brasília, em Manila, capital das Filipinas, para participar de uma visita de Estado e da cúpula dos líderes da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático, em português), na qual também deverá se reunir com os primeiros ministros do Canadá e de Singapura.

A agenda oficial do presidente começa neste sábado (14), quando será recebido pelo presidente do país, Ferdinand Marcos Jr., para reunião bilateral e almoço. As discussões sobre as questões comerciais, como o veto filipino à carne suína, a venda de etanol e parcerias na área de minerais críticos também ocorrem no mesmo dia.

A reunião bilateral com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, deverá ocorrer após a participação de Lula na cúpula da Asean, onde discursa na cerimônia de abertura no domingo (15) pela manhã no horário local.

Lula e sua equipe devem discutir com Carney o acordo de livre comércio entre Canadá e Mercosul, que está em fase de negociações após as discussões terem sido retomadas em 2025. O encontro está na esteira da necessidade dos dois países diversificarem seus mercados diante das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As alíquotas americanas também são um dos motivos que levam Lula a buscar novos mercados, especialmente no Sudeste Asiático. Neste ano, assim como no ano passado, o presidente visita a cúpula da Asean convidado pelo presidente de turno, que em 2025 foi a Malásia.

O governo também busca elevar o status formal do Brasil em relação ao bloco, fazendo com que deixe de ser "parceiro de diálogo setorial" e seja alçado à categoria de "parceiro de diálogo pleno", que dá mais acessos aos encontros e canais mais amplos e institucionalizados para trocas e consultas.

Em 2027, o presidente de turno será Singapura, e há a expectativa entre membros do governo de que o Brasil tenha seu novo status anunciado na cúpula de líderes.

A reunião bilateral com o primeiro-ministro do país, Lawrence Wong, deve tratar do assunto, visto que a nação, como o responsável pela próxima rodada, é quem pode convidar o Brasil a participar da cúpula.

É o primeiro encontro entre os dirigentes desde que o Brasil depositou a ratificação do acordo de livre comércio do Mercosul com o país. Com isso, o Brasil se tornou o primeiro integrante do bloco sul-americano a garantir tarifa zero para 100% de suas exportações ao mercado asiático.

Segundo o governo, o acordo prevê mecanismo de vigência bilateral entre os países que já o tenham ratificado.