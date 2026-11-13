Ataque a tiros perto da Casa Branca deixa feridos

Por NOTICIAS AO MINUTO

Publicada em 13/11/2026 às 16h09

A Polícia Metropolitana de Washington foi acionada nesta quinta-feira (12) após relatos de um tiroteio na região do cruzamento da 15th Street com a P Street, no noroeste da capital americana, a menos de dois quilômetros da Casa Branca.

De acordo com a imprensa local, uma pessoa foi morta e ao menos cinco foram baleadas.

A ocorrência, segundo a corporação, evoluiu para uma situação de barricada em um prédio, onde uma pessoa estaria entrincheirada. Uma equipe de resposta a emergências foi mobilizada para atuar no local.

De acordo com a NBC News, o atirador está em um apartamento acima de uma academia, onde os ataques teriam começado.

Viaturas policiais cercaram a região, enquanto helicópteros sobrevoavam a área. As autoridades isolaram o entorno e orientaram a população a evitar o local.