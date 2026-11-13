Irã exibe arsenal militar em Teerã:

Por G1

Publicada em 13/11/2026 às 16h12

Uma exposição apresentando mísseis, drones e sistemas de defesa aérea desenvolvidos pelo próprio Irã está sendo realizada em Teerã.

Organizado pela Força Aeroespacial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), o evento ocorreu no Parque Aeroespacial Nacional de Teerã e terminou nesta sexta-feira (13), seis dias após a abertura.

Drones americanos e israelenses abatidos pelo Irã durante a guerra também foram colocados em exibição.

Mísseis iranianos em exposição em Teerã — Foto: CCTV via REUTERS

O assessor do comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica, Ali Balali, aproveitou a oportunidade para alfinetar o governo Trump e afirmou que os Estados Unidos devem desistir em breve:

"Os Estados Unidos acabarão por falhar e desistirão das suas operações. Eles têm de concordar com as sete condições propostas pelo Irã, tomar as medidas adequadas e retirar-se desta região. Só assim a segurança poderá ser garantida para os povos e nações da região".

O presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca. — Foto: REUTERS/Aaron Schwartz

Um dia antes, nesta quinta-feira (12), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que um acordo com o Irã "ficou para trás" e que irá concentrar seus esforços no "combate à corrupção" em estados governados pelo Partido Democrata.

Ele não indicou, no entanto, o caminho que pretende seguir com a guerra que trava desde fevereiro contra o país. Washington e Teerã vinham tentando chegar a um acordo final para colocar fim à guerra.

"Não precisamos de um acordo com o Irã. Esses tempos já ficaram para trás. Nós estamos com o dinheiro deles — centenas de bilhões de dólares — e controlamos o estreito deles! Agradeço a sua atenção a este assunto", afirmou.

👉 A fala vem após sua sigla, o Partido Republicano, perder a maioria no Congresso para os democratas, que também levaram a maioria dos governos estaduais nas midterms, as eleições de meio de mandato realizadas no início de novembro nos EUA.

Nesta semana, também sem apresentar provas, ele alegou fraude nas eleições.