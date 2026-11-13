Sergio Mallandro diz que pegadinha com Rafael Ilha foi combinada

Por IG

Publicada em 13/11/2026 às 16h30

A polêmica envolvendo Sergio Mallandro e Rafael Ilha ganhou um novo desdobramento na última quinta-feira (12). Após o ex-Polegar dizer, na série "A Clínica", da Globo, que sofreu uma recaída na dependência química por causa de uma pegadinha exibida em 2000, o apresentador apresentou sua versão da história.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Sergio disse que não faria nada do gênero hoje em dia e explicou por que demorou tantos anos para revelar que tudo havia sido ensaiado. Ele também comentou as declarações de Sylvia Vieira, mãe de Rafael Ilha, que afirmou não tê-lo perdoado.

O assunto veio à tona após o documentário da emissora carioca mostrar um dos momentos mais delicados da vida do artista.

"Isso foi no ano 2000. Admito que a pegadinha foi de péssimo gosto. Eu jamais faria algo desse tipo hoje em dia. E, 26 anos depois, preciso revelar que tudo era combinado", disse.