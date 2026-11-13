Rondônia reduz 91,65% dos focos de calor e está entre os 10 estados com melhor resposta ao El Niño

Por Vanessa Moura

Publicada em 13/11/2026 às 16h42

O Plano de Contingência de Rondônia ocupa o 9º lugar no Brasil em melhor resposta ao El Niño 2026/2027, período em que é esperada até março intensa seca e aumento de incêndios no Norte e no Nordeste, chuvas fortes no Sul e mais calor no Sudeste. A informação é do Monitor de Antecipação e Resposta ao El Niño (MARÉ), plataforma lançada na quarta-feira (11) e que mostra a resiliência climática de estados e municípios brasileiros.

Rondônia enfrentou uma das piores estiagens em 2024 e aprendeu com ela. Entre os feitos está o Comitê Permanente de Gestão para Adaptação e Enfrentamento às Mudanças Climáticas, criado pelo governo de Rondônia em outubro de 2024, um marco na governança ambiental estadual, em que há o aperfeiçoamento das práticas para enfrentar eventos climáticos extremos. Além disso, está em plena execução a Operação Verde Rondônia 2026, que com ações preventivas e combativas já conquistou redução de 91,65% nos focos de calor de janeiro a setembro em comparação ao mesmo período de 2024, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Focos de Calor em Rondônia (Janeiro a Setembro)

2024: 72.827 focos

2026: 6.084 focos

Redução de 91,65% no período

Os índices mostram que o Estado, nos últimos anos, avançou em dar uma resposta mais efetiva aos extremos climáticos, segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha. ”Por trás do resultado há investimento em tecnologia, fiscalização e operações integradas”. A comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e coordenadora estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel BM Daniele Cristina Lima Ferreira, informou que o estado está em constante aperfeiçoamento das operações voltadas à proteção ambiental e ao enfrentamento dos incêndios florestais, inclusive com participação no intercâmbio de boas práticas, realizado em outubro, no II Encontro Nacional das Defesas Civis Municipais, em Brasília.

RANKING NACIONAL DE MELHOR RESPOSTA AO EL NIÑO

(MARÉ Legal por Estado)

1º Amazonas (AM) – 76,9

2º Santa Catarina (SC) – 74,7

3º Sergipe (SE) – 71,5

4º Goiás (GO) – 69,1

5º Mato Grosso (MT) – 67,3

6º Rio Grande do Sul (RS) – 64,2

7º Paraná (PR) – 63,5

8º Espírito Santo (ES) – 58,1

9º Rondônia (RO) – 51,4

10º Distrito Federal (DF) – 50,0

11º Pará (PA) – 48,3

12º Rio de Janeiro (RJ) – 46,7

13º Mato Grosso do Sul (MS) – 46,5

14º Alagoas (AL) – 44,2

15º Maranhão (MA) – 41,0

16º Tocantins (TO) – 39,1

17º São Paulo (SP) – 36,4

18º Acre (AC) – 35,1

19º Roraima (RR) – 26,5

20º Piauí (PI) – 18,8

21º Minas Gerais (MG) – 18,1

22º Pernambuco (PE) – 17,1

23º Amapá (AP) – 13,0

24º Ceará (CE) – 11,3

25º Bahia (BA) – 9,3

26º Paraíba (PB) – 1,7

27º Rio Grande do Norte (RN) – 1,1

Fotos: Frank Néry/CBMRO