Alunos do CMACE Som na Leste apresentam talentos durante Mostra Cultural

Por Jhon Silva

Publicada em 13/11/2026 às 16h39

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou nesta quinta-feira (12) a última noite da XII Mostra Cultural 2026, no Teatro Estadual Palácio das Artes. A programação reuniu alunos do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Som na Leste, com apresentações de balé, dança criativa, música e coral.

Entre os participantes estava Maria Clara, de 9 anos, aluna de dança criativa. Após semanas de preparação, a pequena artista demonstrou confiança e entusiasmo para compartilhar com o público os movimentos e as expressões desenvolvidos durante as aulas.

“Eu treinei bastante e acho que estou pronta. A dança é uma forma de mostrar nossos sentimentos por meio do corpo. Nossa apresentação fala sobre alegria e as coisas felizes da vida”, contou Maria Clara.

ARTE E APRENDIZADO

A participação dos estudantes na Mostra Cultural representa uma oportunidade de demonstrar o aprendizado, desenvolver a confiança e compartilhar experiências artísticas com familiares e demais espectadores.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de valorizar os talentos dos estudantes e aproximar as famílias das atividades desenvolvidas pelos centros municipais.

“É uma alegria ver nossas crianças mostrando seus talentos e compartilhando esse momento com suas famílias. Investir em educação e cultura é oferecer oportunidades para que elas aprendam, cresçam e realizem seus sonhos”.

O diretor do CMACE Som na Leste, Lucas Naves, explicou que a Mostra Cultural permite aos estudantes apresentar os conhecimentos desenvolvidos durante as aulas e contribui para a formação das crianças.

“A arte tem um papel muito importante no desenvolvimento cognitivo das crianças. Quando elas começam cedo a participar de atividades culturais, desenvolvem habilidades que contribuem para o aprendizado e para a formação como cidadãos”.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, ressaltou a importância de incentivar a participação dos estudantes em atividades artísticas.

“A cultura também faz parte da educação. Essas apresentações estimulam a criatividade, a disciplina e a confiança, permitindo que nossos alunos descubram e desenvolvam seus talentos”.

ENCERRAMENTO DA MOSTRA CULTURAL

Com a apresentação dos alunos do CMACE Som na Leste, a Prefeitura de Porto Velho encerrou a programação da XII Mostra Cultural 2026. As atividades começaram na terça-feira (10), com apresentações do CMACE Jorge Andrade, continuaram na quarta-feira (11), com o CMACE Laio, e chegaram ao fim nesta quinta-feira (12), com a participação do CMACE Som na Leste.

Ao longo dos três dias, a Mostra Cultural proporcionou aos estudantes a oportunidade de compartilhar suas habilidades com a comunidade, valorizando o trabalho desenvolvido nos centros municipais e a importância da arte na formação educacional.

A iniciativa também evidencia o papel dos centros municipais na democratização do acesso à cultura, oferecendo oportunidades para que crianças, jovens e adultos desenvolvam habilidades, descubram novas aptidões e tenham contato com diferentes manifestações artísticas. A experiência de participar de apresentações públicas fortalece a autoestima dos estudantes e incentiva a continuidade do aprendizado por meio da arte.