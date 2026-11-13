Transporte coletivo de Porto Velho acumula melhorias com novos ônibus, tarifa reduzida e modernização de paradas

Por Jhon Silva

Publicada em 13/11/2026 às 16h37

Desde o início de 2025, o transporte coletivo de Porto Velho passou por uma série de mudanças voltadas à melhoria dos serviços oferecidos à população. Por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), a Prefeitura adotou medidas que incluem redução da tarifa, renovação da frota, modernização dos pontos de ônibus e ampliação dos serviços de transporte acessível.

Uma das principais mudanças ocorreu em março de 2025, quando a tarifa passou de R$6 para R$3, enquanto os estudantes passaram a pagar R$1,50. A medida contribuiu para ampliar o acesso ao transporte coletivo. Conforme levantamento divulgado pela Semtran em junho de 2026, a média diária de passageiros cresceu 25%, passando de 40 mil para 50 mil usuários.

RENOVAÇÃO E ACESSIBILIDADE

Em janeiro de 2026, Porto Velho recebeu 51 ônibus novos, equipados com ar-condicionado, internet Wi-Fi, entradas USB, GPS e recursos de acessibilidade. A renovação da frota proporcionou melhores condições de deslocamento para trabalhadores, estudantes e demais usuários do sistema.

O município também ampliou o programa PVH Acessibilidade com a entrega de cinco veículos adaptados, sendo dois micro-ônibus destinados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e três voltados ao atendimento especializado de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

=O prefeito Léo Moraes destacou que as melhorias representam avanços importantes para quem depende diariamente do transporte coletivo.

“Reduzimos a passagem para três reais, trouxemos ônibus novos, ampliamos o transporte acessível e melhoramos as estruturas de espera. São investimentos que fazem diferença na rotina de quem utiliza o transporte público. Nosso compromisso é manter esse trabalho de modernização, oferecendo mais qualidade e respeito à população”.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres Lima, ressaltou os avanços realizados no sistema e a importância das melhorias para os passageiros.

“Avançamos em diferentes áreas do transporte coletivo, desde a renovação dos ônibus até a redução da tarifa e a melhoria das paradas. São ações que proporcionam mais conforto, acessibilidade e economia para quem depende do serviço diariamente”.

MELHORIAS NA ESTRUTURA

Outro investimento foi a modernização dos abrigos de passageiros. A Praça Marechal Rondon e a região em frente ao Porto Velho Shopping receberam novas estruturas, com cobertura, bancos, iluminação e recursos de acessibilidade e tecnologia.

Os usuários também passaram a contar com ferramentas digitais para consultar itinerários e acompanhar a localização dos ônibus em tempo real, além de opções de recarga eletrônica do cartão de transporte.

As intervenções integram as ações de modernização do transporte coletivo, com melhorias tanto nos veículos quanto na estrutura oferecida aos passageiros durante a espera e o deslocamento.

Com essas medidas, a Prefeitura busca ampliar a qualidade do serviço e oferecer melhores condições de mobilidade para quem utiliza diariamente o transporte público em Porto Velho.