Ação estratégica aproxima atendimento e reforça cuidados para pacientes hipertensos e diabéticos

Por Taiana Mendonça

Publicada em 13/11/2026 às 16h34

Com o objetivo de estreitar o vínculo entre a rede municipal de saúde e a comunidade, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou nesta quinta-feira (12) uma ação estratégica voltada ao atendimento de pacientes hipertensos e diabéticos.

A iniciativa aconteceu nas dependências de uma igreja local, localizada na área de cobertura da Unidade de Saúde da Família (USF) Osvaldo Piana. A proposta buscou descentralizar o atendimento, facilitando o acesso dos moradores aos serviços essenciais de controle e acompanhamento de doenças crônicas.

Para o prefeito de Porto Velho, a integração dos profissionais faz toda a diferença no resultado entregue aos moradores. "A saúde básica funciona melhor quando há proximidade entre as equipes e os moradores do bairro. Esse formato de atendimento integrado otimiza o trabalho dos nossos profissionais e oferece um acolhimento muito mais direto para a população da região central", afirmou o prefeito.

Dinâmica do atendimento

A programação teve início com atividades educativas em grupo, incluindo palestras informativas sobre a importância da adesão ao tratamento, controle da pressão arterial, monitoramento da glicemia e adoção de hábitos de vida saudáveis.

Em seguida, em um espaço estruturado ao lado, a equipe multiprofissional realizou o atendimento individualizado. Na ocasião, os pacientes passaram por avaliação, tiraram dúvidas, emitiram ou renovaram receitas médicas e retiraram os medicamentos necessários para a continuidade dos tratamentos com segurança.

A secretária municipal de saúde pontuou que o formato humanizado e descentralizado faz toda a diferença para o sucesso do acompanhamento médico. "O trabalho realizado pela equipe da USF Osvaldo Piana reflete o empenho em ir além do consultório tradicional. Quando unimos a orientação em grupo, a facilidade na entrega de receitas e a distribuição de medicamentos em um só lugar, garantimos que o paciente se sinta acolhido e tenha muito mais facilidade para seguir o seu tratamento com rigor".

A Semusa orienta que o controle adequado da pressão arterial e da glicemia é fundamental para evitar complicações cardiovasculares e renais, garantindo mais qualidade de vida. O acompanhamento regular pela equipe de saúde continua sendo a principal ferramenta para manter essas condições crônicas sob controle. Para buscar atendimento, o usuário deve ir até a sua unidade de saúde de referência com documentos pessoais e cartão do SUS.