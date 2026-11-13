Prefeitura de Porto Velho intensifica recuperação de linhas de acesso a União Bandeirantes

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 13/11/2026 às 17h01

DISTRITOS

13 de novembro de 202612:A linha 101 é uma importante rota de acesso e escoamento da produção agrícola da comunidade que vive no distrito de União Bandeirantes. Com quase 70 quilômetros de extensão, a via é utilizada para o transporte de produções de café, soja, milho, entre outras culturas.

Dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a população de União Bandeirantes ultrapassa 30 mil pessoas. A distância entre o perímetro urbano de Porto Velho e o distrito é de aproximadamente 160 quilômetros.

Prefeitura reforça a recuperação de pontes, terraplanagem e melhorias nas linhas e ramais de União Bandeirantes, garantindo melhores condições de acesso e escoamento da produção rural

Diante de uma geografia complexa, a Prefeitura de Porto Velho vem atuando de maneira continuada, tanto na linha 101 quanto em outras rotas de acesso, entre elas o ramal que liga à comunidade de Nova Dimensão.

Atenta à necessidade de ampliar os trabalhos de infraestrutura nas linhas e ramais que atendem União Bandeirantes, a Prefeitura iniciou as tratativas para firmar um termo de cooperação com o Governo do Estado. A parceria poderá envolver a disponibilização de equipes de trabalho e maquinários para reforçar as frentes de serviço já conduzidas pelo município.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, o engenheiro Liandro de Almeida Loyola, a Prefeitura mantém uma equipe permanente na região, com trabalhadores e equipamentos. No entanto, as condições climáticas atípicas na Amazônia e o aumento das chuvas tornaram necessária uma intervenção mais ampla.

“Já estamos em ritmo acelerado, trabalhando em pontes e ramais, e acreditamos que, após firmada essa cooperação com o Executivo Estadual, a comunidade que vive nessa região terá a oportunidade de utilizar linhas e ramais bem estruturados e com a presença do poder público”, disse Liandro Loyola.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reafirmou o compromisso de manter uma gestão que alcance todos os porto-velhenses. Ele destacou a importância de iniciativas e parcerias na busca por melhorias para a população.

“Ao longo dos últimos dois anos realizamos diversas parcerias de sucesso, com o Governo Federal, Congresso Nacional e Governo do Estado. Acredito que esse termo de cooperação é mais um passo para fortalecer o trabalho da Prefeitura dentro das linhas rurais que ligam os nossos distritos”, afirmou o prefeito.

Os trabalhos já estão em andamento, com serviços de recuperação de pontes, terraplanagem, abertura de bueiros e melhorias nas condições de tráfego das linhas e ramais. As intervenções buscam facilitar o deslocamento dos moradores e garantir melhores condições para o escoamento da produção agrícola.