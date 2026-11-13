Empresas de Porto Velho recebem apoio gratuito para inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Por Jhon Silva

Publicada em 13/11/2026 às 16h42

Garantir uma oportunidade de emprego é importante, mas oferecer condições para que o trabalhador permaneça no mercado e cresça profissionalmente também é fundamental. Com esse objetivo, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), disponibiliza o programa Conexão Produtiva, que oferece consultoria gratuita às empresas da capital.

A iniciativa orienta as organizações na identificação de barreiras, na adaptação dos ambientes de trabalho e na capacitação das equipes, contribuindo para ampliar as oportunidades de inclusão profissional de pessoas com deficiência e neurodivergentes.

A secretária-adjunta da Semias, Tércia Marília, explicou que o programa busca enfrentar um dos principais desafios relacionados à inclusão profissional: garantir não apenas o acesso ao emprego, mas também condições para a permanência e o desenvolvimento dos trabalhadores.

“O maior desafio em Porto Velho é garantir que as pessoas com deficiência permaneçam no mercado de trabalho e tenham condições de crescer profissionalmente”.

APOIO ÀS EMPRESAS

O acompanhamento inclui a elaboração do Plano de Adaptação Razoável (PAR), orientações técnicas e avaliação das condições oferecidas aos trabalhadores. As empresas que atenderem aos critérios estabelecidos também poderão receber o Selo Empresa Amiga da Inclusão.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de aproximar o poder público das empresas e ampliar as oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência.

“A Prefeitura quer ser parceira de quem gera emprego e também de quem busca uma oportunidade. Inclusão também é desenvolvimento econômico e social”.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ressaltou a importância da parceria com o setor produtivo para fortalecer as ações de inclusão no mercado de trabalho.

“O município está colocando conhecimento técnico à disposição das empresas para facilitar esse processo. Nosso objetivo é construir uma relação em que o poder público e o setor produtivo trabalhem juntos”.

Além de orientar as organizações, o programa busca contribuir para a construção de ambientes profissionais mais acessíveis e preparados para receber diferentes trabalhadores, respeitando suas necessidades e potencialidades.

COMO PARTICIPAR

As empresas interessadas em participar do Conexão Produtiva devem preencher o formulário de interesse disponível no portal PVH+. Após o cadastro, receberão orientações sobre as etapas da consultoria gratuita.