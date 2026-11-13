Trump diz que quer resolver a questão de Cuba antes de deixar cargo

Por G1

Publicada em 13/11/2026 às 16h04

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (12) que considera usar força contra Cuba. A declaração foi feita durante uma entrevista ao canal de TV americano "Salem News Channel", ao ser questionado se ordenaria uma operação militar para derrubar o governo do país.

"Eu certamente consideraria isso, sim", respondeu Trump.

O republicano também disse que acompanha de perto a situação na ilha, que classificou como uma nação falida. Ele mencionou o secretário de Estado, Marco Rubio, filho de imigrantes cubanos, e afirmou que o chefe da diplomacia americana gostaria de atuar para mudar a situação do país.

Trump também citou o apoio recebido de eleitores cubano-americanos nas últimas eleições. Segundo ele, sua aporvação entre o eleitorado latino da Flórida vem aumetando desde 2024, quando ele foi eleito para seu segundo mandato.

"Francamente, eu gostaria de poder fazer isso para as pessoas, para os cubanos que vieram. Foram muito maltratados [em Cuba] e vieram para os Estados Unidos".

Não é a primeira vez que Trump ameaça intervir na ilha de Cuba. No final de outubro, o republicano afirmou que os Estados Unidos cuidariam de Cuba depois de lidarem com o Irã e que enviariam o secretário de Estado Marco Rubio para finalizar o acordo.

O presidente previu em setembro que os EUA e Cuba chegariam a um acordo e que não acreditava que uma ação militar fosse necessária.

O governo Trump já havia declarado anteriormente que seu objetivo é mudar o governo comunista de Cuba.

Crise em Cuba

O agravamento das tensões entre Washington e Havana ocorre em meio a uma grave crise econômica e energética em Cuba. Em 2026, o país enfrentou sucessivos apagões nacionais, que deixaram milhões de pessoas sem eletricidade.

A situação foi agravada pela escassez de combustível e pela deterioração da infraestrutura elétrica, com usinas termelétricas antigas e problemas frequentes de manutenção.

A crise se intensificou depois que os Estados Unidos interromperam o fornecimento de petróleo venezuelano à ilha, após a captura do presidente Nicolás Maduro, em j