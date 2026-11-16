Por Notícias ao Minuto

Publicada em 16/11/2026 às 09h31

O Irã afirmou nesta quarta-feira ter atacado, com drones, uma base militar dos Estados Unidos (EUA) no Bahrein, país do Golfo onde foram ouvidas explosões durante a manhã.

De acordo com uma jornalista da agência de notícias France-Presse, sirenes de alerta foram acionadas e as autoridades publicaram diversos avisos nas redes sociais, orientando a população a procurar um local seguro. No entanto, não especificaram a origem da ameaça.

Novas explosões foram registradas por volta das 6h30 (3h30 em Lisboa), informou a jornalista.

Em uma publicação na rede social X, o Ministério do Interior do Bahrein pediu aos "moradores que mantenham a calma, procurem o local seguro mais próximo e acompanhem as informações pelos canais oficiais".

Pouco depois, a Guarda Revolucionária, força militar ideológica do Irã, anunciou ter atacado uma base militar norte-americana no Bahrein, país que tem sido alvo frequente de ataques desde o início da guerra no Oriente Médio.

"O sistema de radar de defesa aérea norte-americano na base de helicópteros de Al-Riffa, no Bahrein, foi alvo de seis drones pertencentes à Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica", informou a Guarda em comunicado publicado na plataforma de mensagens Telegram.

Na sexta-feira, a Guarda Revolucionária já havia reivindicado um ataque contra um sistema de radar norte-americano no Bahrein. Foi o primeiro ataque contra um país do Golfo desde o início de setembro.

Por sua vez, o Exército dos EUA afirmou ter interceptado e abatido dois drones lançados pelas forças iranianas.

O Bahrein, que abriga uma importante base naval norte-americana, é um dos países do Golfo que sofreu diversos ataques de Teerã desde o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada por ofensivas dos EUA e de Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro.

Desde então, o Irã tem atacado regularmente embarcações que tentam atravessar, sem sua autorização, o Estreito de Ormuz, uma rota marítima estratégica por onde passava cerca de um quinto dos hidrocarbonetos consumidos no mundo antes da guerra.

Em resposta, Washington impôs um bloqueio aos portos iranianos.