Por pvh notícias

Publicada em 16/11/2026 às 09h39

O esporte de Rondônia ultrapassou fronteiras e ganhou destaque internacional. Os atletas Alex Cunha e Helton Vieira, de Porto Velho, participaram do Campeonato Mundial de Duatlo Standard 2026, realizado na Ilha de Hudayriyat, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Promovida pela World Triathlon, a competição reuniu atletas de diferentes países, proporcionando um encontro de culturas, histórias e trajetórias construídas por meio do esporte.

Na distância Standard, os participantes enfrentaram um percurso de aproximadamente 55 quilômetros, divididos em 10 km de corrida, 40 km de ciclismo e mais 5 km de corrida, exigindo resistência física, preparação técnica, estratégia e determinação.

Para Alex Cunha, profissional de Educação Física, treinador e triatleta com experiência em provas de longa distância, a participação representou um marco especial: seu primeiro Campeonato Mundial. Depois de anos dedicados ao esporte, aos treinamentos e à preparação de outros atletas, chegou o momento de viver a experiência de competir em um dos maiores palcos internacionais da modalidade.

Ao lado de Helton Vieira, a participação ganhou um significado ainda maior. Dois atletas de Rondônia, acostumados à rotina de treinamentos em Porto Velho, atravessaram continentes para representar suas origens diante de competidores de diferentes partes do mundo.

Mais do que tempos, classificações ou resultados, a participação representa a realização de objetivos, a superação de desafios e a demonstração de que o esporte rondoniense tem espaço no cenário internacional.

A presença dos dois atletas também evidencia a importância do esporte amador e das categorias por idade, mostrando que a dedicação, a disciplina e a busca por novos desafios continuam sendo fundamentais em qualquer fase da vida esportiva.

A imagem dos atletas na área de chegada, exibindo as bandeiras do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos, simboliza essa experiência de integração, respeito e celebração do esporte.

Para Rondônia, participações como essa ajudam a ampliar a visibilidade dos atletas locais, incentivam novos praticantes e demonstram que grandes objetivos podem nascer longe dos principais centros esportivos do país.

De Porto Velho para Abu Dhabi. De Rondônia para o mundo.

Alex Cunha e Helton Vieira levam dessa experiência muito mais do que uma participação esportiva: levam memórias, aprendizado, orgulho de suas origens e a certeza de que o esporte é capaz de romper fronteiras.

Rondônia esteve presente no Mundial. E essa história merece ser contada.