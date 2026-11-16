Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 16/11/2026 às 09h51

Dois aviões colidiram na noite de sábado (14), enquanto se deslocavam pela pista do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu apenas um dia depois de uma paralisação nacional de voos provocar cancelamentos em massa e transtornos para passageiros em todo o país.

De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), a ponta da asa de um Boeing 737 da Copa Airlines atingiu o nariz de um Boeing 767 da UPS enquanto as duas aeronaves taxiavam. Duas pessoas sofreram ferimentos leves na ocorrência, registrada por volta das 21h15.

Um passageiro da Copa Airlines, Cesar Ferreira, relatou a CNN US, que o avião havia acabado de pousar e seguia em velocidade normal quando os passageiros ouviram movimentação e gritos antes do impacto. Segundo ele, a aeronave sofreu um movimento brusco para o lado. A tripulação agiu rapidamente e orientou todos a permanecerem sentados.

A FAA informou que os controladores de tráfego aéreo haviam orientado a equipe da UPS a dar passagem ao avião da Copa. A agência abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias da colisão.

Em comunicado, a UPS afirmou que está comprometida em colaborar com as autoridades para determinar o que aconteceu e informou que sua tripulação estava em segurança. A Copa Airlines lamentou os transtornos causados aos passageiros e destacou que a segurança de clientes e funcionários é sua prioridade.

Áudios da comunicação com a torre de controle registraram o momento em que os pilotos perceberam a colisão. O comandante da Copa avisou que outra aeronave havia atingido seu avião. O piloto da UPS respondeu que havia avançado demais e atingido a aeronave com a asa. Posteriormente, o comandante da Copa afirmou que parecia faltar a ponta da asa esquerda.

Ferreira contou que, cerca de dez minutos depois, o comandante anunciou que não havia perigo imediato e que um veículo de reboque seria utilizado para retirar o avião. Os 166 passageiros e seis tripulantes desembarcaram, e a aeronave foi levada de volta ao terminal.

Uma fotografia do avião da UPS mostrou o nariz amassado e um grande buraco na estrutura. O voo da Copa havia chegado da Cidade do Panamá, enquanto a aeronave da UPS se preparava para decolar rumo a Bogotá, na Colômbia.

Os dois feridos tiveram lesões leves e receberam atendimento das equipes de emergência no próprio aeroporto, informou Chin. O acidente ocorreu enquanto aeroportos americanos trabalhavam para normalizar as operações após a paralisação de voos determinada pela FAA na sexta-feira (13).