Por Isabella Calzolari, g1 — Brasília

Publicada em 16/11/2026 às 09h56

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira (16) com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em Madri, na Espanha. Ele chegou ao Palácio de la Moncloa por volta das 7h (horário de Brasília).

Lula realiza sua primeira viagem internacional após ser reeleito para o quarto mandato presidencial. Na semana passada, o petista embarcou para a Turquia e depois seguiu para as Filipinas. A previsão é que o presidente embarque para Brasília ainda nesta segunda.

Lula volta a defender o multilateralismo como caminho para a prosperidade e a paz

Em Madri, Lula realiza uma reunião restrita com o espanhol Pedro Sánchez no Palácio da Moncloa. Depois, o presidente participa de uma reunião ampliada e faz a foto oficial do encontro.

O primeiro-ministro espanhol participa das eleições no país, que estão previstas para o fim de novembro. Sánchez busca um apoio público de Lula e chegou a convidar o deputado André Janones (Rede-MG) para contribuir com sua campanha política.

Giro pelo exterior

Com uma comitiva que contou com Janones, Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais, e ministros de seu governo, Lula fez sua primeira parada na Turquia para a COP 31, realizada na cidade turca de Antália.

➡️ COP se refere ao termo em inglês Conferece of Parties, ou Conferência das Partes. A cúpula é um evento anual que reúne representantes de diversos países, além de diplomatas, cientistas, sociedade civil e empresas privadas.

Antes da conferência do clima, teve reunião com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Segundo o governo brasileiro, os presidentes defenderam a ampliação do comércio entre os dois países e Lula destacou o interesse de estabelecer uma parceria "mais robusta na área de defesa" com a Turquia.

Já na COP, o presidente Lula cobrou que os países ricos cumpram os compromissos assumidos no enfrentamento às mudanças climáticas.

No primeiro discurso internacional após a reeleição, Lula mencionou que a crise climática também é marcada por desigualdades sociais e entre os países.

Na sequência, defendeu o princípio das “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”, segundo o qual as nações desenvolvidas têm maior responsabilidade no enfrentamento da crise climática.

“Os países ricos se desenvolveram às custas do planeta e devem cumprir seus compromissos”, afirmou Lula.

Logo em seguida, no sábado (14), Lula seguiu para Manila, nas Filipinas, onde o petista se encontrou com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. O presidente brasileiro defendeu que Brasil e Filipinas têm potencial para integrar cadeias produtivas nas áreas de minerais críticos, semicondutores e microeletrônica.

Segundo Lula, a ideia é aproximar centros de pesquisa, universidades e empresas dos países na área. O Brasil detém a segunda maior reserva global de terras raras. Já as Filipinas possuem um parque industrial voltado à montagem e produção de chips e componentes eletrônicos.

No domingo (15), Lula participou da 49ª cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Na ocasião, o petista defendeu o aprofundamento das relações comerciais e diplomáticas com o bloco.

Lula afirmou que o Brasil está aberto a investimentos estrangeiros no setor de minerais críticos, mas que não permitirá a exploração desses recursos sem agregação de valor em território nacional.

O presidente também manifestou interesse em ampliar a cooperação com o bloco nas áreas de alta tecnologia, biocombustíveis, defesa e segurança alimentar.

Segundo Lula, o comércio entre o Brasil e os países da Asean movimentou US$ 38,4 bilhões em 2025, tornando o bloco o quinto maior parceiro comercial brasileiro.