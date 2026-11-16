Por pvhnoticias.com

Publicada em 16/11/2026 às 09h30

Uma ação da guarnição setor Reforço 02 sob comando do sgt Machado, auxiliado pelo sgt Pantoja e cb Adria no final da tarde deste domingo (15), resultou na prisão de três homens e uma mulher.

O bando é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e receptação, após ser flagrado com maconha e um celular roubado em uma residência na Avenida Rio de Janeiro, bairro Tancredo Neves em Porto Velho.

Após abordagem a equipe encontrou no local diversas porções de maconha, dinheiro trocado e vários celulares, entre eles um iPhone com restrição que estava com a mulher. Todos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.