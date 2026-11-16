Por sebraae-ro

Publicada em 16/11/2026 às 14h44

O fortalecimento dos pequenos negócios tem ocorrido cada vez mais por meio da união de esforços entre instituições que compartilham um objetivo comum: promover o desenvolvimento econômico sustentável de Rondônia. Nesse contexto, o Sebrae em Rondônia vem consolidando uma estratégia de atuação baseada em parcerias que conectam empresários, produtores rurais, indústrias e entidades representativas dos principais setores produtivos do estado.

Materializada por meio dos movimentos Juntos pelo Agro, Juntos pela Indústria e Juntos pelo Comércio, essa atuação busca ampliar o acesso a conhecimento, inovação, tecnologia, qualificação profissional e novos mercados, fortalecendo a competitividade dos pequenos negócios e impulsionando o desenvolvimento regional.

Juntos pelo Agro fortalece as cadeias produtivas rurais

No campo, a atuação colaborativa ganhou força com o movimento Juntos pelo Agro, desenvolvido em parceria entre o Sebrae em Rondônia, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RO).

A iniciativa tem como foco o fortalecimento dos pequenos e médios produtores rurais por meio da promoção de inovação, gestão, assistência técnica e acesso a oportunidades de mercado. A parceria contribui para o desenvolvimento das principais cadeias produtivas do estado, estimulando maior produtividade, sustentabilidade e competitividade no agronegócio rondoniense.

Juntos pela Indústria amplia a competitividade dos negócios industriais

O fortalecimento da atuação conjunta no setor industrial ganhou um novo capítulo em 28 de outubro de 2026, quando a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO), o Serviço Social da Indústria (SESI-RO), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-RO), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RO) e o Sebrae em Rondônia firmaram uma carta de intenções para estruturar o movimento Juntos pela Indústria.

Assinada na sala de reuniões da Casa da Indústria, a iniciativa estabelece uma agenda de cooperação voltada ao desenvolvimento dos pequenos negócios industriais do estado. A proposta prevê a articulação entre as instituições para ampliar o acesso das micro e pequenas indústrias à inovação, tecnologia, qualificação profissional, crédito e novos mercados.

A parceria também busca contribuir para avanços em áreas estratégicas como gestão empresarial, produtividade, sustentabilidade e transformação digital, fortalecendo a capacidade competitiva das empresas rondonienses e criando oportunidades de inserção em cadeias produtivas e mercados mais amplos.

Para o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae em Rondônia, Darci Cerrutti, a modernização das empresas é um dos pilares centrais da iniciativa.

“A modernização deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade urgente para os nossos negócios. Precisamos introduzir soluções tecnológicas e inovadoras para garantir que os empreendedores consigam produzir mais gastando menos”, pontuou.

Segundo Cerrutti, a integração entre as instituições permite unir conhecimento técnico, inovação e apoio à gestão, criando condições para que os pequenos negócios industriais acompanhem as transformações do mercado e ampliem sua competitividade de forma sustentável.

Juntos pelo Comércio impulsiona inovação e desenvolvimento empresarial

Voltado ao setor de comércio e serviços, o movimento Juntos pelo Comércio reúne entidades como o Sebrae em Rondônia, a Fecomércio-RO, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (FACER) e a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Rondônia (FCDL).

A parceria promove ações de capacitação, acesso à inovação, transformação digital, qualificação profissional e fortalecimento do ambiente de negócios. O movimento também conta com o apoio de instituições como o Senac, o Sesc e o Instituto Fecomércio, além de incentivar soluções que aproximam empresas e consumidores e ampliam as oportunidades para o varejo rondoniense.

Embora direcionados a setores distintos, os movimentos compartilham a mesma essência: a construção de soluções coletivas para fortalecer os pequenos negócios. A união entre entidades representativas, instituições de apoio empresarial e lideranças setoriais cria um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, à inovação e ao crescimento econômico.

Com iniciativas que alcançam o campo, a indústria e o comércio, o Sebrae em Rondônia reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do estado, promovendo oportunidades para quem empreende e contribuindo para o fortalecimento dos setores que movimentam a economia rondoniense.