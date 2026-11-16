Por Assessoria

Publicada em 16/11/2026 às 14h30

Professoras e formadoras do município participaram de encontro promovido pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e apresentaram experiências pedagógicas desenvolvidas na educação infantil.

A educação infantil de Cacoal foi um dos destaques do II Seminário Estadual do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), realizado nos dias 11 e 12 de novembro, no campus da UNIR, em Porto Velho. O evento reuniu educadores de todo o estado para apresentar experiências pedagógicas e debater práticas de leitura e escrita na educação infantil.

A presença do município no encontro dá continuidade ao trabalho de formação conduzido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). Em 22 de outubro, a pasta realizou um seminário municipal para que os professores compartilhassem suas experiências.

Segundo a coordenadora da Educação Infantil de Cacoal e formadora do ProLEEI, Vilma Jerdlicka, o município obteve boa visibilidade no evento, que reuniu professores, coordenadores e representantes dos 52 municípios de Rondônia. “A educação infantil de Cacoal esteve em destaque”, afirmou, ao avaliar a participação das profissionais.

Vilma Jerdlicka também agradeceu ao prefeito de Cacoal, Tony Pablo, e à secretária municipal de Educação, Tainah Musa Lobato, ao comentar a participação das profissionais de Cacoal no seminário estadual.

Para a professora Jonismara, a formação tem papel importante sobretudo entre os educadores que ingressaram recentemente na rede municipal. “O ProLEEI foi um norteador para nós, principalmente para quem acabou de entrar na rede”, disse.

A professora Silmara ressaltou o contato com diferentes metodologias durante o seminário. De acordo com ela, as exposições proporcionaram “experiências incríveis” e troca de conhecimento entre os participantes.

Já a formadora Patrícia Casagrande considerou o encontro uma oportunidade de aperfeiçoamento profissional. Em sua avaliação, a participação proporcionou uma rica experiência formativa, ampliando significativamente seus conhecimentos e contribuindo para a construção de um amplo repertório de aprendizagens e experiências para sua trajetória profissional.

FORMAÇÃO E CONHECIMENTO

Sobre o seminário

Promovido pela UNIR, o encontro teve como tema “Rios de Encantamentos, Banzeiros de Infâncias” e deu ênfase às experiências do ProLEEI na Amazônia rondoniense.

Vinculado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o programa busca aprimorar a formação dos educadores e fortalecer as práticas de linguagem oral, leitura e escrita, respeitando as características próprias da educação infantil.