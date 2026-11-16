Por ASSESSORIA

Publicada em 16/11/2026 às 14h16

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação - Semed, em parceria com a Polícia Militar do Estado de Rondônia, realizou, na última sexta-feira (13), a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - Proerd.

A iniciativa contemplou mais de 560 estudantes das escolas municipais Abrão Rocha, Aldemir Lima Cantanhede, Beatriz Mireya, Jean Carlos Muniz, Maria de Lourdes da Silva, Maria Gomes da Costa Gonçalves e Menézio de Victo.

Durante a formação, os alunos participaram de aulas voltadas à prevenção do uso de drogas e da violência, com orientações sobre autoestima, respeito, responsabilidade e a importância de fazer escolhas seguras e conscientes.

O prefeito Jeverson Lima destacou que a Prefeitura de Jaru, por meio da Semed, apoia a realização do programa com a disponibilização de materiais didáticos, kits, camisetas, certificados e suporte às solenidades de formatura, fortalecendo a parceria com a Polícia Militar. “É uma iniciativa que tem nosso total apoio, considerando que é um projeto que contribui diretamente para o desenvolvimento de crianças mais conscientes, responsáveis e preparadas para os desafios do futuro”, disse.

A cerimônia de formatura contou com a participação do comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, Major Watson Lima, da vereadora e procuradora especial da mulher, Sthella Almeida, além da secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves Leite Prates, do Subtenente BM Diego Ouvídio Gimenez, dos instrutores sargentos Igor e Helberth, gestores escolares, professores e familiares dos estudantes.

A solenidade contou também com a premiação dos alunos que se destacaram na produção de redações sobre os conhecimentos adquiridos durante o curso.