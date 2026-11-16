Por ASSSESSORIA

Publicada em 16/11/2026 às 14h10

O Horto Municipal de Pimenta Bueno recebeu, na última quarta-feira (11), alunos da Escola Abaitará que estão concluindo o Ensino Médio integrado ao curso Técnico em Agropecuária, para uma atividade prática de aprendizagem e troca de conhecimentos.

Durante a experiência, os estudantes conheceram as instalações do Horto Municipal, observaram as espécies cultivadas e tiveram a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento de um viveiro de produção de mudas.

A atividade foi conduzida pelas viveiristas do município, que apresentaram as etapas de preparação do substrato, explicando a importância dos componentes utilizados na composição da mistura e sua contribuição para o desenvolvimento saudável das plantas.

Após as orientações, os alunos participaram da preparação do substrato e do preenchimento das sacolinhas que serão utilizadas no cultivo das futuras mudas, vivenciando, na prática, etapas importantes da produção vegetal.

A iniciativa proporcionou aos estudantes a oportunidade de relacionar os conhecimentos adquiridos durante sua formação técnica com atividades desenvolvidas no cotidiano de um viveiro, fortalecendo o aprendizado e a experiência prática na área de agropecuária.

A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), reforça seu compromisso com a educação ambiental e com a aproximação das instituições de ensino dos espaços de preservação, produção e cuidado com o meio ambiente.