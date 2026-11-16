Por Renata Beccária

Publicada em 16/11/2026 às 12h02

A avenida Jorge Teixeira, uma das principais vias de Porto Velho, recebe nesta segunda-feira (16) equipes de limpeza urbana, com serviços de roçagem, recolhimento de resíduos e mutirão. O trabalho também alcança outros pontos da capital, entre avenidas, praças, bairros e canais, conforme o cronograma previsto para o início da semana.

Na Jorge Teixeira, quatro frentes de trabalho foram mobilizadas para os serviços de mutirão. A programação também contempla a avenida Sete de Setembro e a Praça das Três Caixas d'Água. Durante a noite, as equipes atuam nas avenidas Pinheiro Machado e Nações Unidas.

Os serviços de roçagem estão previstos para a rua Nicarágua, a rotatória do aeroporto e a avenida Jorge Teixeira. Já o recolhimento de resíduos inclui as avenidas Imigrantes e Farquar, a rua Jacy-Paraná e as praças da Cohab, do Caladinho e da Campos Sales.

LIMPEZA DE CANAIS

Além dos mutirões, oito equipes foram distribuídas entre as avenidas Rio Madeira, Imigrantes, Guaporé, Lauro Sodré, Mamoré, Caúla e Tiradentes, além do Canal dos Tanques. Outras duas frentes estão destinadas ao recolhimento de resíduos nas avenidas Imigrantes e Raimundo Cantuária.

O caminhão-pipa também integra a programação, com atendimento previsto para a Vila do DNIT e a Vila Princesa.

O prefeito Léo Moraes destacou que a continuidade dos serviços de limpeza depende da atuação das equipes municipais e da colaboração dos moradores.

“A Prefeitura tem a responsabilidade de manter os serviços nas ruas, mas a população também tem um papel importante. O descarte correto do lixo ajuda a conservar os espaços públicos e evita que os resíduos cheguem aos canais e bueiros, principalmente neste período de chuvas”, afirmou o prefeito.

A distribuição das equipes considera as necessidades de cada região e permite executar diferentes serviços simultaneamente, ampliando o atendimento em diversos pontos da capital.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, explicou como os trabalhos são organizados para atender às demandas identificadas.

“A programação é organizada conforme as necessidades de cada local. Enquanto algumas equipes fazem a roçagem, outras trabalham no recolhimento de resíduos e na limpeza das vias. Essa divisão permite atender vários pontos da cidade no mesmo dia”, disse Giovanni.

Os trabalhos são coordenados pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), com atuação de equipes próprias e terceirizadas.

A programação está sujeita a alterações conforme as condições climáticas e as necessidades identificadas durante a execução dos serviços.