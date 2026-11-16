Por Alexandre Almeida

Publicada em 16/11/2026 às 11h30

Vereador Zé Barros Júnior tem atuado em parceria com o deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

Mais de 70 famílias de produtores rurais de Theobroma serão beneficiadas com uma obra de infraestrutura nas estradas vicinais do município. Com investimento de R$ 550 mil destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), a iniciativa prevê a aquisição e instalação de manilhas em pontos estratégicos da zona rural, atendendo a uma solicitação apresentada pelo vereador Zé Barros Júnior.



Os serviços contemplarão as linhas Antônio Conselheiro, Lamarca 1, Lamarca 2, o Assentamento Tiradentes e o trecho entre o Travessão 12 e o Travessão 10. A obra prevê a instalação de manilhas em frente às propriedades rurais, além da construção de bocas de aro e concreto, contribuindo para melhorar o escoamento da água e as condições de trafegabilidade.



Investimentos em infraestrutura rural são fundamentais para fortalecer a produção agrícola



A intervenção busca solucionar problemas históricos enfrentados pelos moradores das regiões, especialmente durante o período chuvoso, quando o acúmulo de água e os alagamentos comprometem o acesso às propriedades e dificultam o deslocamento de quem depende diariamente das estradas rurais.



O vereador Zé Barros Júnior destacou a importância do investimento e agradeceu ao deputado Ezequiel Neiva pelo atendimento à demanda. Segundo ele, a parceria com o parlamentar tem garantido recursos importantes para atender às necessidades da população de Theobroma.



“É um recurso importante e fundamental. Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva por destinar mais de meio milhão de reais para essa obra e por assegurar um volume expressivo de investimentos para o nosso município. Também agradeço ao prefeito Gilliard Gomes pela parceria, pela elaboração do projeto técnico de engenharia e pela contrapartida da Prefeitura, que também ficará responsável pela execução do convênio, por meio da empresa vencedora da licitação”, ressaltou o vereador.

Intervenção busca solucionar problemas enfrentados pelos moradores da zona rural (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



Ezequiel Neiva enfatizou que os investimentos em infraestrutura rural são fundamentais para fortalecer a produção agrícola e melhorar a qualidade de vida das famílias que vivem no campo. “Temos buscado atender às demandas dos municípios, porque sabemos que a agricultura é uma das bases da economia local.



Nossa intenção é garantir que os produtores tenham condições adequadas para escoar a produção e trafegar com mais segurança. Essa obra vai contribuir diretamente com o dia a dia de mais de 70 famílias”, afirmou.



O deputado estadual Ezequiel Neiva também destacou a parceria com o vereador Zé Barros Júnior como essencial para identificar as prioridades do município e viabilizar melhorias para a população. “É uma parceria de mão dupla, construída com diálogo e compromisso. Nosso trabalho é justamente levar investimentos para onde as pessoas precisam, fortalecer o setor produtivo e garantir resultados concretos para as famílias rondonienses”, concluiu.