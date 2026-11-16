Por Adaides Batista e CadÚnico

Publicada em 16/11/2026 às 11h44

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), ampliou a rede de atendimento do Cadastro Único com a implantação de um novo polo de cadastramento nas dependências do Sine Municipal, localizado na rua General Osório, nº 81, região central da capital. A unidade está em funcionamento desde a semana passada, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

O novo espaço oferece serviços de inscrição, atualização e regularização de dados cadastrais, além de orientações sobre os programas sociais que utilizam o Cadastro Único como referência. A iniciativa integra a estratégia de ampliação e descentralização dos serviços, facilitando o acesso das famílias ao atendimento.

A abertura do polo faz parte de um conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura na estruturação e modernização da gestão municipal do Cadastro Único. Entre as medidas estão a criação de novos pontos de atendimento, a contratação e capacitação de servidores, o reforço das equipes técnicas e a ampliação da disponibilidade de veículos para atividades administrativas, visitas domiciliares e ações itinerantes nas áreas urbanas, rurais e distritais.

Prefeito Léo Moraes destaca a ampliação dos pontos de atendimento do Cadastro Único em Porto Velho

Segundo o gerente da Divisão de Programas e Transferência de Renda (DIPTR), Clóvis Henrique da Silva, a ampliação da estrutura operacional tem contribuído para melhorar a capacidade de atendimento do município e os indicadores cadastrais.

Os resultados também aparecem na evolução do índice de atualização cadastral, que alcançou 95,71% em Porto Velho. O percentual está associado à expansão dos polos, ao fortalecimento das equipes e às ações itinerantes realizadas nos bairros e nas comunidades de difícil acesso.

AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS

O Cadastro Único é um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, utilizado como referência para diferentes programas sociais. A inscrição, entretanto, não garante automaticamente a concessão de benefícios, que depende dos critérios e das regras estabelecidos por cada programa.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de aproximar os serviços públicos dos moradores e ampliar as opções de atendimento no município.

Novo polo facilita o acesso dos moradores à atualização cadastral e às orientações sobre benefícios sociais

“Estamos trabalhando para levar os serviços municipais a diferentes espaços da cidade, facilitando o acesso da população. A ampliação dos polos do Cadastro Único é uma medida que contribui para melhorar o atendimento às famílias e fortalecer as políticas públicas de assistência social”.

Com a implantação do novo polo, os moradores passam a contar com mais uma opção para realizar procedimentos cadastrais e esclarecer dúvidas, sem precisar recorrer exclusivamente aos pontos de atendimento já existentes.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ressaltou que a ampliação da rede busca reduzir as dificuldades de deslocamento e facilitar o acesso aos serviços.

“Estamos ampliando os locais de atendimento para facilitar o acesso das famílias aos serviços do Cadastro Único. Nosso objetivo é reduzir as dificuldades de deslocamento, melhorar o atendimento e garantir que a população tenha mais oportunidades de manter suas informações atualizadas”.

O atendimento no Sine Municipal ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na rua General Osório, nº 81, região central de Porto Velho. No local, os moradores podem buscar orientações e realizar os procedimentos cadastrais disponibilizados pela Semias.