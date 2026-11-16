Por Jhon Silva

Publicada em 16/11/2026 às 11h37

O celular descarregou enquanto Ana Beatriz, de 17 anos, moradora do bairro Nacional, aguardava o transporte coletivo na Praça Marechal Rondon, conhecida como Praça do Baú, no Centro de Porto Velho. A estudante aproveitou a estrutura da nova parada de ônibus para recarregar o aparelho e esperar pelo transporte com mais conforto.

“Gostei muito dessa parada nova, principalmente porque tem carregador de celular. Meu telefone estava sem bateria e consegui carregar enquanto esperava o ônibus. Ficou muito melhor para quem precisa usar o transporte coletivo”, contou Ana Beatriz.

A estudante do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), Jennifer Gabrielle, moradora de Candeias do Jamari, também aprovou a nova estrutura e destacou os benefícios para quem depende diariamente do transporte coletivo.

“Para quem depende de ônibus, ter um lugar coberto, com bancos e até carregador de celular faz muita diferença. É mais conforto e segurança enquanto esperamos o transporte”, afirmou Jennifer.

Para passageiros como Ana Beatriz e Jennifer, as melhorias vão além da aparência das novas paradas. A possibilidade de aguardar o ônibus em um ambiente coberto, com assentos e recursos tecnológicos, torna a espera mais confortável, especialmente para quem utiliza o transporte coletivo diariamente para estudar, trabalhar ou realizar outras atividades.

MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), vem modernizando os abrigos de transporte coletivo da capital. O primeiro modelo do Terminal Arco foi instalado na Praça Marechal Rondon, enquanto o segundo foi entregue em frente ao Porto Velho Shopping.

As estruturas contam com cobertura termoacústica, bancos de madeira, iluminação LED, espaços acessíveis para cadeirantes e carregadores de celular alimentados por energia solar. Os abrigos também possuem sistema de escoamento da água da chuva e painéis com elementos da cultura e do turismo de Porto Velho.

O prefeito Léo Moraes destacou que a modernização dos abrigos faz parte das melhorias realizadas no transporte coletivo da capital.

“Quem depende do ônibus merece conforto e respeito. Estamos investindo em estruturas modernas, com acessibilidade e tecnologia, para que a população tenha melhores condições desde a espera até o embarque”, afirmou o prefeito.

Para quem depende do transporte coletivo, as condições dos pontos de embarque também fazem parte da qualidade do serviço. A instalação de abrigos com recursos de acessibilidade e tecnologia busca atender às necessidades dos passageiros, proporcionando mais comodidade durante a espera e melhores condições de utilização dos espaços públicos.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, ressaltou a importância das melhorias para os passageiros que utilizam o serviço diariamente.

“Estamos modernizando as paradas para oferecer mais conforto, acessibilidade e segurança aos passageiros. São estruturas que protegem do sol e da chuva e oferecem recursos tecnológicos que facilitam a rotina da população”.

A modernização dos abrigos também considera as diferentes necessidades dos usuários do transporte coletivo. Os espaços acessíveis, a iluminação e a proteção contra as condições climáticas são recursos que contribuem para tornar a espera mais adequada, especialmente para pessoas com deficiência, idosos e passageiros com mobilidade reduzida.

As novas estruturas representam mais uma etapa de modernização do transporte coletivo de Porto Velho, com melhorias que buscam tornar a espera pelo ônibus mais confortável, acessível e segura para os passageiros.