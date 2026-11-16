Por Jhon Silva

Publicada em 16/11/2026 às 11h30

Cada vida perdida no trânsito representa uma história interrompida e uma família marcada pela ausência. Neste domingo (15), o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito reforça a importância da conscientização e da adoção de comportamentos seguros para evitar acidentes e preservar vidas.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), chama a atenção da população para os cuidados necessários no trânsito. A data, lembrada anualmente no terceiro domingo de novembro, também homenageia familiares das vítimas e profissionais que atuam no atendimento às ocorrências.

PREVENÇÃO SALVA VIDAS

Respeitar os limites de velocidade, não utilizar o celular ao volante, manter a atenção aos pedestres e nunca dirigir após consumir bebidas alcoólicas são atitudes fundamentais para reduzir os riscos de acidentes.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, reforçou a importância da responsabilidade individual para a segurança coletiva.

Léo Moraes reforça que a responsabilidade de todos é fundamental para preservar vidas e tornar o trânsito mais seguro

“Cada atitude no trânsito pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Respeitar a sinalização, reduzir a velocidade e manter a atenção são cuidados essenciais para proteger a própria vida e a de outras pessoas”.

RESPEITO À VIDA

Além de homenagear as vítimas, a mobilização convida a sociedade a refletir sobre as consequências dos acidentes, que podem deixar sequelas permanentes e afetar profundamente famílias inteiras.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de fortalecer a conscientização entre todos que utilizam as vias públicas.

“Nenhuma família deveria perder alguém por uma atitude imprudente no trânsito. Precisamos valorizar a vida e lembrar que cada motorista, motociclista, ciclista e pedestre tem um papel importante na construção de um trânsito mais seguro”.