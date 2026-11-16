Por Letícia Regis

Publicada em 16/11/2026 às 11h26

Mais do que um espaço de compras e circulação de pessoas, o Mercado Central de Porto Velho também guarda sabores que fazem parte da história e da rotina de muitos moradores. Entre o movimento das bancas, o cheiro da comida preparada na hora e o encontro entre diferentes gerações, a gastronomia ganha destaque com pratos tradicionais que atravessam o tempo e continuam presentes no cardápio de quem vive e visita a capital.

Para quem chega ao mercado em busca de um almoço diferente, as opções vão desde receitas conhecidas pelos moradores até preparos que carregam características da culinária regional. É uma oportunidade de experimentar novos sabores, conhecer um pouco mais da cultura local e descobrir que, muitas vezes, uma boa refeição também conta histórias.

Há dois anos, o comerciante Iranildo Pereira, conhecido carinhosamente como “Careca” pela clientela, decidiu abrir um estabelecimento no Mercado Central ao lado da esposa. Desde então, o movimento cresceu e o restaurante passou a receber aproximadamente 80 clientes por dia.

No cardápio do Bom Sabor, alguns pratos se tornaram presença garantida e são procurados diariamente por quem já conhece o restaurante.

“Os pratos que não podem faltar aqui são: tambaqui, assado de panela, galinha caipira e panelada. Esses saem todo dia”, contou Iranildo.

Com preços que variam entre R$ 18 e R$ 25, o Bom Sabor reúne opções para quem deseja fazer uma refeição completa e conhecer sabores tradicionais. Para Iranildo, o contato diário com os clientes também faz parte da experiência de manter um comércio dentro do Mercado Central.

O movimento reúne moradores que já têm seus pratos preferidos e visitantes interessados em experimentar a comida regional. Dessa forma, o mercado também se torna um ponto de encontro gastronômico, onde diferentes histórias e paladares se encontram à mesa.

Conhecido como “Careca”, Iranildo Pereira conquista clientes com pratos tradicionais no Mercado Central

TRADIÇÃO QUE PERMANECE

Para quem ainda não conhece o Mercado Central, a visita pode ser uma oportunidade de experimentar um almoço preparado de maneira tradicional e conhecer um pouco mais da culinária que faz parte da vida dos moradores.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de valorizar a culinária regional e os comerciantes que mantêm essas tradições presentes no cotidiano da cidade.

“A gastronomia encontrada no Mercado Central representa uma parte importante da identidade de Porto Velho. São receitas que, além de oferecer uma refeição, ajudam a preservar costumes e sabores que fazem parte da cultura da região”.

Entre o tambaqui, a galinha caipira, a panelada, o sarapatel e o tradicional assado de panela, cada prato carrega um pouco da história de quem prepara e de quem escolhe voltar. É essa mistura de sabores, memórias e tradição que faz do Mercado Central um destino para quem deseja conhecer Porto Velho também pela comida.