Por ASSESSORIA

Publicada em 16/11/2026 às 11h15

A Prefeitura de Jaru realizou, na noite do último sábado (14), o acionamento oficial das luzes da decoração natalina no distrito de Tarilândia.

O momento contou com a presença do prefeito Jeverson Lima, acompanhado da primeira-dama Leidiane Lima, do vereador Marcão de Tarilândia e da secretária municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, Maria Cleunice Lima.

O prefeito Jeverson Lima destacou que a decoração foi preparada com o objetivo de valorizar o distrito e proporcionar às famílias um espaço especial para celebrar o Natal e compartilhar a magia desta época. “Foi feito tudo com muito carinho e esperamos que a população de Tarilândia possa registrar momentos especiais, celebrando o espírito natalino em família”, disse.