Por Ananda Carvalho

Publicada em 16/11/2026 às 11h34

A delegação de Rondônia participará das Paralimpíadas Escolares 2026, competição que será realizada em duas fases: a primeira, de 18 a 20 de novembro; e a segunda, de 25 a 27 de novembro, realizadas em São Paulo, com 72 estudantes e 42 integrantes da comissão técnica e de apoio. Os representantes do estado competirão nas modalidades de atletismo, natação, tênis de mesa e bocha. O governo de Rondônia custeia as passagens aéreas de ida e volta da delegação, enquanto as despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento para os locais das competições são custeadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o evento reunirá 2.246 atletas, com idades entre 10 e 18 anos, de todos os estados brasileiros, estabelecendo recorde de participação. As disputas ocorrerão no Centro de Treinamento Paralímpico e no Estádio Olímpico do Ibirapuera, onde serão realizadas as provas de atletismo.

Entre os representantes de Rondônia está Vitória Mendes, de 15 anos, estudante da Escola Machado de Assis, em Vilhena, que competirá no atletismo. A estudante é acompanhada pela professora Lucimara Toledo, que também atua como técnica esportiva. Vitória destacou a importância do incentivo recebido para alcançar a classificação, agradeceu à professora e às pessoas que acreditaram em seu potencial e dedicou a conquista à família. “Essa conquista representa uma superação para mim. Participar da competição me fez perceber que sou capaz de enfrentar desafios e descobrir habilidades que eu mesma não sabia que tinha. Sou grata à minha professora, à minha família e a todos que acreditaram em mim”, declarou.

Outra representante do atletismo é Raimunda Vitória, de 17 anos, estudante da Escola General Osório, localizada no distrito de Calama, na região do Baixo Madeira, em Porto Velho. A classificação foi conquistada durante a fase estadual paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), realizada em Cacoal. A estudante treina duas vezes por semana na própria escola e destacou a emoção de participar da competição e viajar de avião pela primeira vez. “Estou muito feliz com essa oportunidade. Consegui minha classificação durante o Joer, em Cacoal, e treino duas vezes por semana na escola. É a minha primeira viagem de avião e representar Rondônia em uma competição como essa é muito especial”, contou.

Entre os representantes de Rondônia está Vitória Mendes, de 15 anos, estudante da Escola Machado de Assis

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Alisson Maia, ressaltou o papel do incentivo ao paradesporto na formação dos estudantes e na valorização dos talentos da rede estadual. “É uma satisfação ver esses jovens representando Rondônia e mostrando que, com incentivo, dedicação e oportunidades, é possível superar barreiras e alcançar grandes conquistas. Desejamos uma excelente competição a toda a delegação.”

PREPARAÇÃO

A preparação dos estudantes-atletas para a etapa nacional contou com duas competições estaduais em 2026. Em maio, o Meeting Paralímpico reuniu 55 estudantes-atletas de 12 municípios, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, em Porto Velho, com disputas de atletismo e natação. Em setembro, a fase estadual paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia reuniu 206 estudantes-atletas de nove regionais, em Cacoal. A competição também contou com classificação funcional oficial, realizada em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, e definiu parte dos representantes do estado na etapa nacional.