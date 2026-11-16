Por Adaides Batista

Publicada em 16/11/2026 às 11h40

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), participa, no dia 18 de novembro, do Plantão Social promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). A atividade será realizada das 8h30 às 12h, no condomínio Porto Madero III, localizado na rua Humaitá, nº 5.551, bairro Socialista, na Zona Leste da capital.

Durante a ação, o projeto CadÚnico no seu Bairro disponibilizará atendimento aos moradores, com orientações, inclusão e atualização de dados no Cadastro Único, além de esclarecimentos sobre programas e benefícios sociais. A participação da Semias integra a estratégia de descentralização dos serviços socioassistenciais, aproximando o atendimento público das famílias que vivem em diferentes regiões do município.

ATENDIMENTO PRÓXIMO DAS FAMÍLIAS

O Cadastro Único é uma importante ferramenta de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras, utilizada como referência para o acesso a diversos programas sociais, conforme os critérios estabelecidos por cada política pública.

A participação no Plantão Social permite que os moradores recebam atendimento diretamente no local onde residem, reduzindo as dificuldades de deslocamento e facilitando a regularização das informações cadastrais. A ação também possibilita conhecer outros serviços disponíveis na rede de assistência social.

RESULTADOS DA DESCENTRALIZAÇÃO

Os investimentos da administração municipal na ampliação da estrutura operacional da Semias têm contribuído para melhorar os indicadores de atualização cadastral em Porto Velho. O município passou de um índice de 84,03% para 95,71%, resultado associado à intensificação das ações itinerantes, à contratação e capacitação de novos profissionais e à ampliação da estrutura logística de atendimento.

Entre as medidas adotadas estão o reforço das equipes de cadastradores e entrevistadores sociais, a criação de novos polos de atendimento e a ampliação da disponibilidade de veículos para o deslocamento das equipes.

O projeto CadÚnico no seu Bairro também representa uma importante estratégia de busca ativa. Por meio de uma unidade itinerante, equipada para realizar atendimentos e procedimentos cadastrais, as equipes percorrem diferentes bairros, levando os serviços às famílias que enfrentam dificuldades de acesso às unidades fixas.

As ações também alcançam comunidades ribeirinhas, localidades rurais, regiões próximas à BR-319 e suas vicinais, além de áreas de ocupação recente. A presença das equipes nesses territórios permite localizar famílias com cadastros desatualizados ou suspensos e oferecer condições para a regularização das informações.

Com o índice de 95,71% de atualização cadastral, Porto Velho alcança um patamar de maior conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Ainda restam 4,29% da base cadastral em situação irregular, correspondentes a 1.633 famílias. O resultado reforça a importância da continuidade das estratégias de atendimento descentralizado e de busca ativa.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância das parcerias institucionais e dos investimentos para aproximar o poder público da população.

“Quando Prefeitura e Governo do Estado trabalham juntos, conseguimos ampliar o alcance dos serviços e facilitar a vida das pessoas. Estamos investindo para levar o atendimento aos bairros, às comunidades rurais e aos distritos, garantindo que as famílias tenham acesso às políticas públicas e aos seus direitos”, destacou.

A ampliação dos atendimentos nos territórios contribui para facilitar o acesso das famílias aos serviços socioassistenciais e permite que as equipes identifiquem as principais necessidades de cada comunidade.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, enfatizou que a descentralização dos atendimentos permite ampliar o alcance dos serviços públicos.

“Estamos trabalhando para levar a assistência social aos diferentes territórios de Porto Velho. Os resultados alcançados na atualização cadastral demonstram a importância dos investimentos em equipes, estrutura e ações itinerantes. A parceria com o Governo do Estado também amplia as oportunidades de atendimento e permite que mais famílias tenham acesso aos serviços e benefícios sociais”, afirmou.

A secretária municipal adjunta da Semias, Tércia Marília, destacou a importância da integração entre os governos municipal e estadual para ampliar o atendimento às famílias.

“A participação do CadÚnico no seu Bairro nessa iniciativa fortalece o trabalho conjunto e permite que os serviços cheguem mais perto das comunidades. Nosso objetivo é facilitar o acesso das famílias às informações, aos programas sociais e aos atendimentos de que necessitam”, ressaltou.

A atuação integrada entre os governos municipal e estadual amplia as possibilidades de atendimento e reforça a importância de levar os serviços de assistência social aos diferentes territórios de Porto Velho.

SERVIÇO

Projeto: CadÚnico no seu Bairro, participação no Plantão Social.

Data: 18 de novembro de 2026 (quarta-feira).

Horário: das 8h30 às 12h.

Local: Condomínio Porto Madero III.

Endereço: rua Humaitá, nº 5.551, bairro Socialista, Zona Leste de Porto Velho.